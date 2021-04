Acusan a la UIF de "terrorismo social" tras detención de mujeres indígenas

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), encabezados por su dirigente Álvaro López Ríos, denunció "terrorismo social" de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto, pues sostiene que la detención de mujeres indígenas durante una manifestación se realizó de manera arbitraria.

El evento sucedió durante el desarrollo del plantón ubicado en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) desde hace 15 días, donde elementos de la UNTA demandan una solución al conflicto del Distrito de Riego número 1 en Aguascalientes, el cual afecta a cerca de 2 mil agricultores de la zona.

Asimismo, el dirigente nacional de la UNTA declaró que la aprehensión de una mujer indígena, conocida como Bernardina Hernández Floriberta, por parte de la cadena comercial Walmart por el presunto delito de robo de una caja de cubrebocas, se realizó de forma inmotivada y mantendrán protestas hasta la liberación de la misma.

Según el organismo, la mujer, quien ingresó a la tienda para ir al sanitario, a su salida de la tienda fue detenida por personal de seguridad bajo el argumento de haber sustraído una caja de cubrebocas, producto que compró un día anterior por lo que procedió a presentar el ticket de compra.

Sin embargo, la mujer indígena fue traslada al Ministerio Público de la alcaldía Coyoacán a pesar de que los directivo de la tienda Wallmart confirmaron la veracidad del ticket de compra pero se niegan a otorgar el perdón para su liberación.

Ante tal arbitrariedad, Álvaro López Ríos informó que se inició la toma de instalaciones de esta tienda de súper mercado en todo el país para ser cerrado su acceso.

Desean resolver conflicto; se mantienen protestas en Río Churubusco

Como consecuencia del proyecto hídrico impuesto por el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, el cual contará con un presupuesto de 4 mil millones de pesos, se dejará sin agua limpia, de la presa “Plutarco Elías Calles”, a 2 mil 100 agricultores de 4 municipios de la entidad a quienes se les dotará agua tratada y contaminada para sus 12 cultivos diversos que tienen en 5 mil 100 hectáreas, denunció Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

La superficie sembrada se localiza en los municipios San Francisco, Rincón de Romo, Tepezala y Pabellón de Arteaga, donde se ubica el Distrito de Riego número 01, en Aguascalientes, y el cual surte del vital líquido a estas localidades caracterizadas por su producción de alta calidad para exportación de alimentos como: maíz, fríjol, fresa, esparrago, arándano, coliflor, chile, tomate, jitomate, calabaza, alfalfa, brócoli, que llega a los mercados de los Estados Unidos, precisó el dirigente nacional de la UNTA.

"Ante la decisión unilateral del gobernador de Aguascalientes de desviar el vital líquido para favorecer a un particular, los pequeños y medianos productores de la región, tras hacer la denuncia pública y demandar a las autoridades federales atender esta conflictividad lo antes posible, se inició una demanda civil para reestablecer derechos en dicho Distrito de Riego.

"Nuestros alimentos emanado de estas tierras agrícolas se verían contaminados y la reconversión productiva quedaría cancelada en la región porque ya no podríamos sembrar alfalfa, maíz, fríjol, etc. Nos condenarían a la siembra de forraje para ganado ante la existencia de agua contaminada", afirmó la institución no gubernamental en un comunicado.