Acusan abuso policial contra repartidor en CDXM

Ciudad de México.-Carlos Cervantes, repartidor, se quedó sin sus principales herramientas de trabajo: su celular y sus lentes, luego de que 15 policías los rompieran.

Cervantes narró a REFORMA que los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se molestaron porque el joven grabó con su celular el actuar de los policías, tras un accidente en el que estaba involucrado uno de sus compañeros.

Cuando Cervantes llegó al lugar, el herido ya había sido trasladado a un hospital para ser atendido, luego de chocar en su moto contra automóvil particular.

Los policías pisaron sus lentes y su teléfono hasta romperlos y su burlaron de Carlos cuando él les dijo que iba a meter su queja en Asuntos Internos.

"Llegan otros 14 policías, en ese momento agarran mi celular y entre todos lo empiezan a pisotear, yo me quiero acercar para recoger mi celular, pero me avientan contra la jardinera y me pego en el pómulo izquierdo. Me rompieron los lentes y el celular y es lo que uso para trabajar, me quitaron mis herramientas", recordó.