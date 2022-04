Acusan freno para debatir prohibición de tauromaquia en CDMX

Diputados de oposición acusaron al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, de frenar la discusión para prohibir las corridas de toros en la capital del país.



El dictamen fue enviado por la Comisión de Bienestar Animal hace cuatro meses; sin embargo, no se ha sometido a votación.



La razón para no incluirlo ayer, fue que presenta inconsistencias, según Díaz. Por ello, fue cuestionado por no señalar los presuntos vicios desde el 31 de marzo, cuando recibió el dictamen.

Leer más: Proyectan dos obras simultaneas en el Metro de la CDMX; serán en L1 y L2

Discusiones



Ana Villagrán, diputada del PAN e integrante de la Comisión dictaminadora, criticó las presuntas inconsistencias y pidió al Presidente de la Mesa Directiva no retrasar la discusión.



"Deje de retrasar el dictamen para discutir la eliminación de las corridas de toros, usted no tiene la autoridad", indicó.



Ante la acusación, Díaz negó que el bloqueo se esté dando desde la Presidencia de la Mesa Directiva, aunque se pronunció a favor de que continúen la fiesta brava.



Jorge Gaviño, del PRD, pidió que se den a conocer las presuntas inconsistencias y detalló que la insistencia de la Oposición no es que se apruebe el dictamen, sino para que se discuta.



En tanto, Maxta González, vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseguró que el órgano no está por encima de la Comisión y que la decisión de Díaz va en contra de las facultades del organismo.



La discusión sobre las corridas de toros se efectuará después de Semana Santa, porque no habrá actividades en el Congreso de la Ciudad de México durante ese lapso.