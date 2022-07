Acusan, por Línea 12, persecución y omisión

Ciudad de México.- En una nueva audiencia, abogados de víctimas de la Línea 12 del Metro denunciaron omisión de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), debido a que no ha citado a declarar a la ex directora, Florencia Serranía, así como a representantes de las empresas ICA o Grupo Carso.

Mientras que los imputados, entre los que figuran ex funcionarios capitalinos, acusaron que son víctimas de una persecución política.

Ayer, en los juzgados de Doctor Lavista se llevó a cabo una audiencia de vinculación a proceso, en la que los señalados declararon ante un juez de control.

"Están señalando (los imputados) que es un tema de persecución política, incluso, los propios declarantes, los propios imputados, señalando que ¿dónde están las empresas también?

"No pudimos hacerles preguntas porque es su derecho no responder preguntas. Entonces, esperemos a ver cuáles son los señalamientos del ingeniero (Enrique) Horcasitas (ex director del Proyecto Metro)", comentó Cristopher Estupiñán, abogado de víctimas.

El representante legal también de víctimas, Antonio López, cuestionó que no han sido imputadas personas morales.

El abogado Teófilo Benítez adelantó que analizan interponer un amparo para que Serranía y representantes de las compañías comparezcan ante un juez.

Cerca de las 22:00 horas, el juez de control dio un receso de dos horas, motivo por el que se estimó que será en la madrugada de hoy cuando se decida si los imputados serían vinculados a proceso o no.

José Olarte iba en el penúltimo vagón del tren de la Línea 12 que se desplomó en la estación Olivos, lo que le provocó lesiones craneoencefálicas.

Tuvo que ser sometido a cirugías reconstructivas de un ojo y del cráneo, además de que tiene dos discos de la columna dañados que ya no tienen manejo quirúrgico, debido a la gravedad de la lesión.

Ayer acudió a la audiencia con ayuda de un bastón, pero padeció el desgaste de presenciar el desahogo de pruebas y declaraciones.

"Nosotros queremos que salga la verdad de los hechos, el por qué se desplomó o cuáles fueron las circunstancias y, en este caso, se alega la negligencia en cuanto a la construcción, de que muchos no hicieron su trabajo, utilizaron material de menor calidad", dijo Olarte a REFORMA.

En tanto, diputados locales del PAN presentaron una solicitud de investigación contra la Ministerio Público, María de la Luz Alcántar, por no haber acatado la orden de un juez para citar a declarar a Serranía.