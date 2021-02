Además de Covid-19, jóvenes se enfrentan a miedo y ansiedad

Llegar a enfermarse de Covid-19 o propagar el virus no eran suficiente para un joven de 23 años para cuidarse, ni para evitar ir a fiestas.



Tampoco ha sido razón suficiente el hecho de que sus papás sean población vulnerable, ni que su abuelito tenga diabetes y viva con ellos, relató la mamá del joven, quien está preocupada por su inconsciencia.

El presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que el número de contagios por Covid-19 en el sector juvenil ha aumentado y que su edad no ha sido impedimento para que no tengan repercusiones, por lo que también es necesario que se cuiden y, sobre todo, cuiden a los demás.



Refirió que entre julio y diciembre subió 88 por ciento la prevalencia de Covid-19 en jóvenes de 15 a 29 años, mientras que el contagio en personas de la tercera edad aumentaron 31 por ciento.



Guerrero Chiprés indicó que en la pandemia han recibido llamadas de jóvenes pero también de vecinos que se quejan por fiestas, por ello destaca que es importante que desde las familias y distintos sectores se contribuya a difundir un mensaje colectivo de concientización.



En lo que va del año, se han tratado 207 casos relacionados con Covid-19 a través de la Línea de Seguridad (555-533-5533) y el Chat de Confianza, mientras que entre febrero de 2020 a enero de 2021 se reportaron 4 mil 469.



Al menos 34 por ciento de los reportes fueron realizados por personas en un rango de edad de 12 a 30 años.

De éstos, los motivos ha sido la ansiedad, en un 23 por ciento; miedo o temor, 13.6 por ciento; problemas con pareja o ruptura, 9.1 por ciento; depresión, 7.7 por ciento; problemas familiares, 7.2 por ciento; y duelo, con 3.5 por ciento.



En el rango de jóvenes entre 16 y 30 años, la ansiedad es el principal motivo de llamadas, con 299 llamadas, mientras que entre las personas de 66 a 70 años el temor al contagio ocupa el primer sitio, con 36 de 143 reportes.