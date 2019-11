Adhara, la niña genio mexicana que estudia dos carreras

Cd. de México, México.- A sus ocho años, la mexicana Adhara Maite Pérez Sánchez estudia dos carreras universitarias en línea: Ingeniería industrial en Matemáticas e Ingeniería Industrial en Sistemas.

De acuerdo con el portal Tec Review, del Tecnológico de Monterrey, la pequeña destaca por su alto coeficiente intelectual, ya que cuenta con un IQ de 162, dos puntos más que los genios de la ciencia Albert Einstein y Stephen Hawking.

Cuando Adhara tenía tres años fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, situación que la llevó a enfrentar problemas escolares con profesores y bullying por parte de sus compañeros.

"Me mandaban recados que se quedaba dormida, que no lo echaba ganas", contó Naneli Sánchez, su madre, quien estaba segura sobre las habilidades en álgebra y matemáticas que Adhara demostraba.

La pequeña cuenta entre sus logros haber escrito el libro No te rindas, su participación en "Space Up" en Querétaro, haber tomado cursos en el Instituto Astronomía en UNAM sobre ondas gravitacionales y astronomía observacional, además, fue asistente de Patrones Hermosos, un programa del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el Tec de Monterrey que busca la inclusión de mujeres a las carreras STEM.

Esta semana se presentó en el foro La Ciudad de las Ideas 2019 This Is Epic, en Puebla.

Actualmente Adhara trabaja en una pulsera inteligente mediante una molécula para monitorear emociones y poder prevenir que niños con discapacidad entren en crisis o convulsionen.

Su interés académico es estudiar Astrofísica en la Universidad de Arizona, pues su sueño es ser astronauta y pertenecer a la NASA.