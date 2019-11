Adhara, la niña genio supera el IQ de Einstein y Hawking

Ciudad de México.- Con tan solo ocho años de edad, Adhara Pérez es la niña que superó el coeficiente intelectual de Albert Einstein y Stephen Hawking con 162 de IQ. Ella sueña con ser astronauta algún día, pero llegó a pensar que esto sería imposible.

Cuando tenía tres años de edad, la pequeña originaria de los barrios pobres de Tláhuac, fue diagnosticada por Asperger (espectro del autismo). Esto la hice blanco de burlas en la escuela.

Sus compañeros de clases la tacharon como “rara” y los maestros llegaron a pensar que no tendría mucho futuro en el ámbito académico. Nallely Sánchez, madre de la menor, no se dio cuenta de la situación y no quiso que su hija sufriera.

“En una firma de boletas vi que Adhara estaba jugando en una casita y la encerraron. Y ya empezaron así: ‘¡Rara, rara!’, y le comenzaron a pegar en la casita. Entonces yo dije, no quiero que sufra. Y ella me decía que no quería ir a la escuela, y cayó en una depresión muy fuerte”, relató Nallely para Infobae

Ahondado a lo anterior, la maestra de Adhara decía que dormía en clases y no mostraba empeño. Sin embargo, Nallely sabía que su hija tenía dominio sobre conocimientos algebraicos y de la tabla periódica, así que decidió llevarla a terapia, hasta que el psiquiatra recomendó que acudieran al Centro de Atención al Talento.

En la escuela de niños genio, confirmaron que Adhara tiene un Coeficiente Intelectual sobresaliente. Y le ofrecieron aulas donde enseñan de acuerdo a sus capacidades, pero el acceso a este tipo de educación está limitado por cuestiones económicas.

Las mensualidades del CEDAT eran elevadas, y cubrirlas se complicó cuando el gobierno de la Ciudad de México retiró las becas para personas con “altas capacidades”

El potencial de Adhara le permitió concluir la primaria a los cinco años de edad; la secundaria a los seis y medio; y el bachillerato a los ocho. Ahora cursa dos carreras en línea: Ingeniería Industrial en Matemáticas en UNITEC e Ingeniería en Sistemas por CNCI.

La menor sueña con ingresar a la Universidad de Arizona para estudiar astrofísica, desde que vio una serie de eventos presentados por una maestra de la UNAM, en el Museo Universum.

Nallely apoya a su hija y planea llevarla a los Estados Unidos a realizar el examen de admisión de dicha universidad, con la esperanza de que sea acreedora a una beca. Para ello está estudiando ingles.

Cabe mencionar que Adhara fue seleccionada como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes, por su libro “No te rindas”, donde relata sus experiencias como niña genio y victima de Bulliyng.