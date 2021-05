Adolescente que denunció a Saúl Huerta por abuso está delicado de salud en hospital psiquiátrico

México.- Desde el pasado 28 de abril, el adolescente de 15 años que denunció haber sido abusado por el diputado morenista Benjamín Saúl Huerta, se encuentra delicado de salud en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro en la Ciudad de México.

María, la madre del adolescente de 15 años manifestó que su hijo se encuentra delicado de salud, debido a que ha perdido alrededor de 10 kilos desde que ingresó al psiquiátrico, de acuerdo a la información del programa En Punto de Noticiero Televisa.

El adolescente fue hospitalizado luego de que sufriera una crisis de ansiedad, además de presentar síntomas de depresión y pensamientos que atentan contra su vida.

Cuando fue hospitalizado en el nosocomio, su madre explicó a los medios de comunicación que el joven había sufrido una crisis de ansiedad que le impedía respirar durante la madrugada, por lo que decidieron llevarlo con especialistas del Hospital Psiquiátrico, quienes diagnosticaron que el adolescente sufre una "crisis de angustia, depresión", pensamiendo de acabar con su vida y estrés postraumático.

El presunto abuso ocurrió la madrugada del pasado 21 de abril en un hotel ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, lugar donde el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona llevó al adolescente de 15 años tras contratarlo como ayudante en Puebla, cuando el padre de este se encontraba hospitalizado por Covid-19.

El menor de edad relató a un medio de comunicación, que antes de llegar al hotel el diputado de 63 años le dio a beber un refresco amargo, y al poco tiempo comenzó a sentirse mal. Al entrar al hotel, pese a que el legislador le había dicho que se hospedarían en habitaciones separadas, pidió solo una habitación con una cama.

Cuando me bajo de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho mis piernas, entonces ya como pude llegué a la habitación", dijo el joven.