Adolescentes, los que más padecen las clases a distancia en México: Nancy Steinberg

México.- Para la reconocida psicoterapeuta Nancy Steinberg, el regreso a clases a distancia programado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá un impacto impredecible, al igual que el resto de las situaciones en el país que se rigen a partir del COVID-19. Sin embargo, anticipó a EL DEBATE que existe una serie de factores que tendrán una participación preponderante en el tema educativo, como la edad de los estudiantes, el apoyo que tengan de los adultos, el acceso a internet y las habilidades para su uso, así como las características de la personalidad de cada estudiante.

Nancy Steinberg, considerada una experta en áreas tan diversas como los problemas de conducta, los procesos cognitivos y la estimulación de la capacidad de aprendizaje en todas las edades, puntualizó que uno de los grupos que peor la está pasando es el de los adolescentes, para quienes regresar a clases a distancia se vuelve muy difícil, sobre todo porque durante esa edad, que puede tomarse en cuenta desde la secundaria, la convivencia de pares es sumamente importante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Interacción en la adolescencia

Explicó que a los adolescentes el grupo de pares les da todo el sostén y es una parte vital en el desarrollo de su personalidad y de su capacidad de interacción: «Lo va capacitando para descubrir su identidad, para relacionarse como pareja más adelante, para la elección de carrera.

Es una época donde se forman relaciones muy fuertes. Se habla de gente que sigue teniendo amistades de la adolescencia. Para ellos, tener que seguir separados vuelve a ser muy difícil», comentó.

A su vez, abundó que en la adolescencia los menores comienzan a tener esa añoranza de contacto con sus compañeros, de comer el almuerzo, de jugar, de tener actividades, de sentarse con sus mejores amigos y compartir el tiempo durante los recesos.

De acuerdo con la también experta en terapia emocional con niños y adolescentes y asesora de padres en su manejo conductual, lo anterior contrasta con lo que puede ocurrir en el caso de menores que llevarán sus clases en el nivel de preescolar e incluso primaria.

Dijo que en este caso los niños que nunca han ido a la escuela fluyen con más naturalidad porque no saben lo que significa ir a la escuela: «Los niños muy pequeños no tienen la experiencia de ir al colegio, por lo tanto se van a quedar en casa a hacer actividades, es su realidad, y van a poder adaptarse con mucha facilidad».

En tanto que en el caso de los universitarios, por ejemplo, se enfrentan a que no pueden disfrutar de la tecnología compartida como lo requieren algunas carreras, acudir a laboratorios, etcétera.

La especialista destacó que en los tres casos anteriores también influye como un factor importante el acompañamiento de un adulto. Un ejemplo es el hecho de que una madre y un padre de familia deban acompañar escolarmente desde casa a más de dos hijos y de diferentes grupos escolares, o que solamente haya una computadora en la casa cuando todos la necesitan.

Frustración y berrinches

Destacó que en este formato escolar las características de personalidad individuales del niño pueden influir en el reto de la escuela en casa. Mencionó que, por ejemplo, no es lo mismo un adolescente muy extrovertido con muchos amigos, para el cual estar confinando resulta agobiante, ya no sabe qué hacer, a un universitario que a lo mejor es más introvertido, que tiene más habilidades de estudio, que no tiene tanta vida social, para el cual estar encerrado puede ser una ayuda para tener buenas calificaciones.

Otro punto que destacó fue el de los menores con necesidades especiales o con problemas de aprendizaje que se empiezan a quedar rezagados: «Habrá niños que se puedan adaptar a que “hoy toca que mi mamá me ayude, de 10 a 12”, pero habrá niños que necesitan estar todo el tiempo aferrados de la mamá para que los puedan ayudar», destacó.

De acuerdo con la experta, lo más importante que se puede hacer es platicar con los hijos todo el tiempo, y las preguntas importantes son: qué necesitas; qué puedo hacer por ti; qué podemos hacer juntos para que cada uno de nosotros lleve esta situación de la mejor manera, así como de qué forma te apoyo.

Advirtió que puede haber episodios de frustración, berrinche, enojo, ansiedad o agobio por parte de los menores y también de los adultos, por lo que recalcó la importancia de hablar con los hijos y con la pareja, mantener contacto visual en grupo o de forma individual tantas veces como sea necesario.

Asimismo, afirmó que puede ocurrir el rechazo del menor por no realizar las actividades a distancia, y aconsejó que esas resistencias sean manejadas de la misma forma que cuando el menor no quería ir a clases normales.

Recomendó que el padre de familia no se enganche con los berrinches, sino que cuando el menor esté más tranquilo haya un diálogo en el que se establezcan horarios, tiempos repartidos, etcétera.

A su vez, la especialista dijo que el hecho de que dos millones de estudiantes en México pasen de una escuela privada a una escuela pública también revela otra serie de problemas que pueden enfrentar las familias, como la disminución de su nivel de ingresos.

Sin embargo, destacó que el menor no suele notar este problema si es que ve al padre de familia agobiado por la situación económica, pero eso cambia cuando sus cosas personales son afectadas, como el tipo de alimentación, la falta de acceso a la compra de útiles o de ropa y, por supuesto, saber que ya no pueden pagarle una colegiatura mensual.

En todos los casos, recomendó buscar soluciones conjuntas, en familia, que permitan sobrellevar la situación a la que nunca antes se había enfrentado el mundo.