Advierte Hugo López-Gatell que repunte en CDMX pueda rebasar la capacidad de hospitales

Ciudad de México.- El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell advirtió que el acelerado crecimiento de la epidemia de Covid-19 Ciudad de México puede provocar que se rebase la capacidad hospitalaria.

En la conferencia, Hugo López-Gatell alertó que por una "extrema aceleración" en la curva epidémica de la Ciudad de México.

Dijo Hugo López-Gatell y alertó a hacer caso al señalamiento que hizo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum donde invita a todos a cooperar y respaldar el señalamiento, porque sino se hace puede ser que se rebase la capacidad hospitalaria.

Indicó que las autoridades están haciendo múltiples esfuerzos por expandir las camas, incluso más que en verano, pero la velocidad de la epidemia es "sumamente acelerada".

La Ciudad de México registra una saturación hospitalaria promedio de 74%, para que las camas generales es de 78% y para las que tienen ventilador es de 62%.

Hugo López-Gatell dijo que es urgente detener los contagios, ya que después será sumamente difícil limitar los daños.

Afirmó que los contagios empezarán a perder velocidad en la medida que haya distanciamiento social y la gente no se reúna.

No hay que reunirse con amigos, familiares, lo importante es no reunirse, no congregarse