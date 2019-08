Advierten lluvia ácida por Refinería de Dos Bocas

Ciudad de México.- La construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso,Tabasco, inevitablemente alterará la integridad del flujo hidrológico de los humedales aledaños, pero su mayor impacto ambiental será la generación de lluvia ácida, advirtieron expertos.

Aunque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) puso como condición no alterar el flujo hidrológico al emitir la autorización de impacto ambiental, expertos de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) consideraron que se otorgó sin tomar en cuenta los efectos que ocasionará la excavación de 800 mil metros cúbicos cerca de la estación marítima Dos Bocas, de la cual se extraerá material de dragado.

planteó Alfonso Flores Ramírez, integrante de la AMIA.

Durante un encuentro entre integrantes de la AMIA, el especialista recordó que Tabasco es uno de los estados con mayor vulnerabilidad a la acción climática.

Por lo anterior, consideró que el principal riesgo será la operación de la propia refinería frente a eventos meteorológicos como huracanes, que podrían derivar en inundaciones de la infraestructura petrolera.

No obstante, advirtió que el mayor impacto ambiental será la lluvia ácida que se genere a partir de los procesos de refinación de petróleo.

explicó

Por su parte, Daniel Basurto, presidente de la AMIA, consideró que la ASEA fue omisa al evaluar la totalidad de los impactos ambientales que generará la nueva refinería, incluyendo la tasa de lluvia ácida que se producirá a partir de las labores de refinación petrolera.

"No se hizo ningún análisis de la lluvia ácida que va generar el proyecto ni el efecto que tendrá la gran cantidad de emisiones de azufre. Se vio el proyecto como una isla y nunca se analizó cuáles serán las obras que se requieren para el suministro de energía y agua, tampoco se tomó en cuenta las obras de nivelación del terreno",

expresó Basurto.

Raúl Arriaga, miembro del Consejo Consultivo de la AMIA, acusó a la ASEA de evaluar de "manera muy simple" un proyecto "extremadamente complejo" no sólo por el tipo de procesos, sino por su vulnerabilidad climática.

"Este proyecto es tan grande que es como si estuviéramos construyendo una escollera y va generar un efecto de erosión a los lados que afecta a otras poblaciones con pérdida de terreno, porque los fenómenos meteorológicos van a ser cada vez más extremos en Tabasco, y esto es algo que no se trató con el debido rigor. La inundación, la pérdida de infraestructura y la lluvia ácida serán temas muy serios",

expuso Arriaga.

Por su parte, Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), reprobó que la ASEA haya otorgado la autorización de impacto ambiental a la Refinería de Dos Bocas sin hacer público el resolutivo definitivo.

"Nos parece que no fue muy acertado el hecho de que digan que ya se expendió (la autorización de impacto ambiental) y no la publiquen. Me parece que debieron haberla sacado al mismo tiempo que anunciaron la autorización",