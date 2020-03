Advierten que INE presupuesta en exceso

Ciudad de México.-El Instituto Nacional Electoral presupuesta en exceso y luego realiza compras de fin de año apresuradas para comprobar el gasto, señaló el Órgano Interno de Control del INE.

En un informe de resultados de auditorías al ejercicio 2018 enviado a la Cámara de Diputados, se señala que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 se sobreestimaron partidas y se podría haber reducido la propuesta hasta en mil 200 millones de pesos.

Se destaca que por vez primera, el OIC acompañó el proceso de presupuestación del INE, realizando análisis, propuestas y sugerencias de manera oportuna al Anteproyecto de Presupuesto 2020.

"Una de las conclusiones más importantes del análisis efectuado fue la de que podía reducir significativamente el monto del presupuesto del Anteproyecto 2020, en hasta mil doscientos millones 300 mil pesos", indica el informe.

Explica que al emitir una opinión consultiva respecto del Anteproyecto de Presupuesto 2020 del INE, se consideró materia de análisis el Presupuesto Base y la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto.

Ante ello, se analizó la tendencia del presupuesto base en sus fases de ejercido versus el aprobado.

En particular, en el capítulo 1000, se comparó el presupuesto aprobado contra el presupuesto modificado y erogado del 2011 al 2018.

"Se analizó el comportamiento de las adquisiciones de los últimos cuatro años respecto a la planeación de las mismas. De todo lo anterior, se concluyó que existe una tendencia a sobre-presupuestar recursos que incide en la constante acumulación de disponibilidades en los diferentes capítulos del gasto.

"En el caso particular del capítulo 1000 'Servicios Personales', en los 8 años analizados se identificaron diferencias entre el Presupuesto Aprobado y lo realmente ejercido, las cuales ascendieron a 1,545.3 millones de pesos", señala el informe de la OIC del INE.

Precisa que también se analizaron los resultados de las auditorías realizadas en los últimos tres años con la finalidad de identificar problemáticas recurrentes en lo concerniente a los diferentes capítulos del gasto.

Por ejemplo, se realizó un estudio sobre la cantidad y monto de las adecuaciones al presupuesto de los últimos cuatro años.

Además, se hicieron propuestas generales y particulares a la cartera institucional de proyectos.

"Dan como resultado que se requieren implementar mecanismos de supervisión en todo el proceso de planeación y requerimientos de recursos que se integran al Anteproyecto de Presupuesto, a fin de disminuir la sobreestimación de recursos en los diferentes capítulos de gasto", precisa

El documento señala que en común la adquisición, en la recta final del ejercicio, bienes que no son necesariamente indispensables para el logro de los objetivos del INE, lo que ocasionó que los bienes adquiridos no hayan sido utilizados en su totalidad, o bien, no eran estrictamente indispensables.

"En términos generales se recomendó al Instituto fortalecer los mecanismos de planeación, presupuestación, a efecto de garantizar que se soliciten los recursos mínimos indispensables y evitar generar disponibilidades.

"Asimismo, se recomendó realizar únicamente las adquisiciones o contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto", informa.