Advierten que cuatro líneas del Metro CDMX concentran averías

Cuatro líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro concentraron la mayor cantidad de averías relevantes durante 2020, entre ellas la Línea 12, según el informe de Cuenta Pública 2020 del organismo.

Las líneas 2, A, 1 y 12, las dos más antiguas del Metro y las dos con trenes férreos, sumaron en dicho año mil 966 averías en conjunto: 673, 476, 458 y 359, respectivamente.

En contraste, líneas como la 4, 6, 8 y 9 registraron menos de 300.

La Línea 9 es la que menos desperfectos tuvo, con 196. En toda la red se registraron 4 mil 288 averías.

"Lo que quiere decir que se registra un promedio diario de 12 averías. Las líneas con mayor número de averías de este tipo son las líneas 2, A, 1 y 12, en este orden", precisa el documento.

El colapso del tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco, de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ha dejado hasta ahora 26 personas fallecidas y más de 80 lesionados.

La llamada Línea Dorada fue inaugurada en 2012 por el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, ahora secretario de Relaciones Exteriores. De acuerdo con datos del STC, cada día la usaban 220 mil pasajeros.

Desde su inauguración, la Línea 12 estuvo rodeada de polémica, puesto que costó más de lo previsto y su servicio tuvo que suspenderse entre 2014 y 2015 por fallas de operación.

Vecinos y usuarios habían denunciado que la estructura estaba dañada tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Integrantes del sindicato del Metro se han quejado de falta de mantenimiento en la red, por o que han pedido la renuncia de la directora general Florencia Serranía, pero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha descartado de momento el cese de la funcionaria.

Peritaje a Línea 12

Ayer viernes, Sheinbaum se reunió con el Colegio de Ingenieros, que hará la revisión de la línea. Una empresa noruega se encargará de hacer el peritaje independiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su negativa de acompañarv a los deudos de las víctimas y lesionads de la tragedia porque dijo que no era su estilo.

"No es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía", dijo en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.

"Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo".



En redes sociales el mandatario fue duramente criticado por estas palabras porque durante el inicio de la pandemia de covid-19 se hizo retratar en hospitales.