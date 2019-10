Advierten que se infundió miedo en la marcha 2 de octubre de CDMX

Cd. de México.- Para el líder del Comité 68, Félix Hernández Gamundi, el miedo infundido a través de anarquistas pudo mermar la asistencia a la movilización realizada este miércoles.

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, hubo 22 mil personas en la marcha por el 51 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.

De ese total, 12 mil fueron funcionarios que conformaron el denominado "Cinturón de Paz".

Cuestionado sobre la reducida asistencia en comparación con los casi 50 mil participantes que hubo el año pasado, Gamundi refirió que se intentó crear pánico por grupos de encapuchados.

"La plaza (del Zócalo) estaba llena y había gente todavía entrando a pesar de todas la propaganda apocalíptica que hubo y de toda la intención de meterle miedo a la gente con los anarquistas", dijo en entrevista.

Se intentó crear miedo, infundieron miedo con anarquistas", agregó.

Hernández Gamundi afirmó que aunque hubo intentos de ataques, no se logró intervenir en el sentido de la marcha.

"Aparecieron las gentes de negro, entraron y se incorporaron la mayoría de ellos, se incorporaron al acto y se fueron. Tenemos noticia de que hubo algunos conatos por allá por muchachos que empezaron a pintar puertas o bardas", expuso.

"La gente estaba atenta y estaba interesada. Sin duda que la marcha del año pasado fue mucho más numerosa, cierto, eran 50 años", consideró.

"Tenemos que aprender de estas experiencias, las campañas de miedo no sirven de nada, pero de cualquier manera les pedimos que no las hagan, que dejen de hacer campañas de terror y decirle a los comerciantes del Centro que no es de los manifestantes de quienes se tienen que cuidar, que ojalá que entendamos que todos tenemos que ser solidarios entre nosotros, ellos incluidos", dijo.