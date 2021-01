Aeroméxico lanza aviso importante a viajeros que pretendan ir a Estados Unidos

Luego de darse a conocer la noticia de que Estados Unidos pediría de forma obligatoria una prueba negativa de Covid-19 para ingresar el país a partir del pasado 28 de diciembre de 2020, como medida preventiva para contener propagación del virus, Aeroméxico ha revelado nuevas indicaciones.

Tras la reciente aparición de una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido, el país de América del Norte decidió tomar cartas en el asunto, luego de que se informara que dicha variante era un 70% más contagiosa que la Covid-19, de acuerdo con lo manifestado por las autoridades de los Centros de Control y Enfermedades (CDC).

Fue bajo esta normativa, que los viajeros provenientes de Reino Unido, ciudadanos estadounidenses o no, tendrían que presentar ante la aerolínea un documento que avalara que en 72 horas había dado negativo a la prueba que busca detectar la infección, ya sea por una PCR o una prueba de antígenos.

Recordemos también que Donald Trump ya había restringido desde el comienzo de la pandemia la entrada a personas extranjeras provenientes de Reino Unido, no obstante, ahora las medidas restrictivas parecen ser más severas para países como México, justo como lo comunicó la aerolínea Aeroméxico.

El aviso fue mediante difundido en el sitio web de la aerolínea mexicana, revelando la nueva normativa que establece que a partir del 26 de enero de 2021, todos los pasajeros mayores de 2 años, deberán presentar una prueba PCR o de antígeno realizada por un laboratorio certificado con resultado negativo para Covid-19, además de una declaración jurada.

La solicitud de presentar una prueba obligatoria de Covid-19 antes de abordar un avión fue implementada por países como Canadá, Inglaterra y Australia a partir de esta semana. La diferencia con Estados Unidos es que este último país, no pide realizar una cuarentena obligatoria a los viajeros internacionales.

Finalmente, los Centros de Control y Enfermedades (CDC), recomiendan no hacer viajes no esenciales, aunque hasta el momento no exista una restricción para llegar al país vía aérea, a excepción de Hawái, las fronteras terrestres permanecen cerradas para los viajes que no son necesarios.