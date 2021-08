Afirma Sheinbaum en foro virtual que avance de vacunación contra Covid-19 es gracias a capitalinos

Al participar en el proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México "Para Leer en Libertad" anoche, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 en la Ciudad de México ha avanzado gracias a la colaboración y organización que ha mostrado la ciudadanía.

Sheinbaum comentó que, durante las primeras jornadas de inmunización se presentaron diversos inconvenientes menores en la logística, por lo que recorrió personalmente 30 sedes de vacunación para conocer la experiencia de las personas, mejorar el proceso y hacer más ágil el proceso de inoculación.

Por ello, agregó, luego de realizar diversos ajustes en la organización, se llegó a vacunar en una semana hasta cerca de 800 mil personas residentes de las 16 alcaldías de la CDMX.

"Los habitantes de la ciudad son excepcionales porque, inclusive, la vacunación se pudo llevar a cabo porque íbamos cambiando de Alcaldías, de edades, por letra del apellido; podría haberse desbordado de que tú abrías un Centro de Vacunación y, sin embargo, hubo un respeto muy grande a lo que se estaba planeando y si no hubiera sido así, con la cooperación de la gente no hubiéramos podido salir", expresó.

La mandataria capitalina explicó que la ciudad se convirtió en una entidad referente para el proceso de vacunación y en la atención durante la emergencia sanitaria, ya que en otros estados incluso se llegó a multar a las personas por no usar cubrebocas.

Asimismo, dijo, en la capital del país se implementaron las medidas sanitarias para garantizar el derecho a la salud de la población y se demostró que el beneficio colectivo estaba por encima del individual.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Continúa ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 39%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 continúa en un 39%, porcentaje que ha aumentado por los contagios registrados en el último día.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 18 de agosto, el número de camas generales ocupadas fue de 2 mil 232, es decir, un espacio más que los registrados el día 17 del mismo mes.

En tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 882, es decir, 23 espacios más que en el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 855 mil 664, registro que representa un aumento de 5 mil 303 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 113 muertes más que forman parte un total de 47 mil 292 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.