Afirma Sheinbaum que aceptaría no ser candidata por Morena a la Presidencia

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que aceptaría no ser candidata por Morena para aspirar a la Presidencia en las próximas elecciones de 2024.

Después de asistir a una reunión plenaria de Morena este jueves, la mandataria capitalina dijo que aceptaría ese resultado si deriva de las encuestas que perfila el partido para elegir a la persona que ocuparía la silla presidencial durante el próximo sexenio.

¿En caso de que las encuestas en un futuro no la beneficiaran como candidata, lo aceptaría y a quién quede?, se le preguntó.

"Sí por supuesto, nosotros confiamos en la dirigencia de nuestro movimiento, confiamos en la dirigencia de nuestro partido, ahora viene un congreso muy pronto y confiamos en que las cosas se van a desarrollar bien y siempre vamos a estar ahí", respondió.

En medio de señalamientos por diferencias internas entre grupos de Morena, Sheinbaum pidió unidad durante su discurso, pero luego afirmó que no iba dirigido a nadie en específico.

"¡Que vivan las corcholatas!"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a morenistas a no permitir que el proceso de selección del candidato presidencial para 2024 divida al partido.

Señalada como la aspirante favorita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum advirtió que la unidad del partido debe estar por encima de todo y de todos, por lo que demandó a sus integrantes trabajar para que ésta no se ponga en duda.

"No hay nada, nada que nos divida, nada. La unidad de nuestro movimiento está por encima de todo, ni el proceso de corcholatas ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento", señaló en medio de aplausos.

Durante el primer día de la plenaria de Morena en San Lázaro, la jefa de Gobierno aseguró que al interior de Morena no hay pleitos ni celos, sino pura unidad.

La aspirante presidencial, quien fue recibida y despedida por algunos diputados al grito de ¡Presidenta, Presidenta!, afirmó que no le ofende que la llamen "corcholata" e incluso lanzó un "¡que vivan las corcholatas!".

"Creo que en la mañanera de ayer, el Presidente López Obrador sacó el tema de por qué utilizó el término corcholata. Se refería ahí a una anécdota de Rovirosa en la época del cambio del Gobierno de Echeverría a López Portillo, a mí no me ofende el tema de las corcholatas, no sé a quién le ofendería, digo, cuando uno está seguro de sí mismo, de lo que representa y del movimiento que representa, ¡que vivan las corcholatas!", expresó.

Sheinbaum dijo que actualmente México tiene al mejor Presidente de la época moderna y convocó a sus correligionarios a trabajar para aumentar la popularidad de López Obrador.

"Todos los que pertenecemos a este movimiento tenemos una tarea, que es que si el Presidente tiene ahorita 70 por ciento de popularidad, en septiembre de 2024 tenga 85 por ciento de popularidad y eso no es sólo tarea de él, sino de todos y todas", refirió.

La jefa de Gobierno advirtió que es momento de López Obrador y que ni por un segundo le van a quitar al pueblo de México el privilegio de tenerlo como Presidente.

Te recomendamos leer:

"Tenemos un Presidente, el mejor Presidente en la época moderna de México, no le vamos a quitar ni un segundo el privilegio que tiene el pueblo de México de tener al Presidente que tenemos", indicó.