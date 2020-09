Afirman que CNDH seguirá tomada pese a diferencias 

CDMX.- Erika Martínez, madre de una víctima de abuso sexual, declaró que la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se mantendrá, a pesar de que Yesenia Zamudio y el Frente Nacional Ni Una Menos se retiren del recinto, como anunció en redes sociales.

"Seguimos aquí, no vamos a desalojar, yo no quiero una casa, si yo salgo con una casa, van a salir todas con una casa. Aquí ya tengo mi hogar, esto se hizo para todas las familias que estamos necesitadas", dijo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tenemos tres chicas que llegaron en la madrugada huyendo de la violencia de sus familias, entonces ya no tenemos por qué echarnos para atrás porque día a día nos están llegando más casos y esa casa tiene ese fin", explicó Erika Martínez en un video.

El Frente Nacional Ni Una Menos, el Bloque Negro, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición y otros colectivos feministas han sostenido una discusión por el presunto robo de donativos transferidos a la cuenta de Zamudio.

"Le pido de favor que nos esclarezca esas cuentas, que queremos cuentas claras. Exactamente yo haré lo mismo. Yo me encuentro tranquila respecto al manejo del dinero que se me está depositando en mi cuenta, que no es mucho, nada a comparación de todo lo que se le está aportando a ella, porque se le están haciendo aportaciones desde Estados Unidos y otros países, yo no tengo una cuenta donde se me puedan hacer esos depósitos", dijo Martínez.

A raíz de esto, el Bloque Negro también emitió un comunicado para deslindarse de las acciones de Yesenia Zamudio y reconocieron su lucha por obtener justicia por su hija Marichuy, víctima de feminicidio en 2016.

Reconocemos la lucha de la Sra. Zamudio y celebramos el que la Corte Interamericana haya aceptado revisar su caso. Le deseamos de todo corazón mucho éxito y que encuentre justicia", indicó el Bloque Negro.

Por su parte, Zamudio realizó transmisiones en vivo, en las que presentó a mujeres y familiares de desaparecidos de diferentes estados de la República para explicar que el dinero que recibe se utiliza en los traslados de las víctimas a la Ciudad de México.

Hasta el momento, Yesenia Zamudio no ha dejado el inmueble de la CNDH y la discusión continúa dentro de las instalaciones.