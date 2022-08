Agradece Sheinbaum preferencia en encuestas por la Presidencia, a dos años de elección

Tras subir 5 puntos en la preferencia de los votantes respecto a la elección presidencial de 2024, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum agradeció “a la gente”, a la vez que aseguró que su administración trabaja “de territorio, no de escritorio”.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum aseguró que su administración “no destina recursos en contratos corruptos, ni en privilegio de los gobernantes, sino al bienestar de la gente”, por lo que agradeció estar adelante en diversas encuestas por la elección de 2024.

“Es la forma de gobernar, que tiene que ver con la cercanía, en la 4T el gobierno debe ser de territorio, no de escritorio, ustedes pueden ver al equipo de gobierno de la Ciudad, no estamos detrás de un escritorio, estamos afuera, si no se escucha a la gente lo que dice, difícilmente se puede ver cómo va el gobierno”, afirmó la titular de la CDMX.

Y es que esta mañana una encuesta realizada por El Financiero coloca a Sheinbaum con 37 % del electorado a su favor, si la Presidencia de la República se definiera hoy, por delante de otros candidatos, y con un avance de 5 puntos en relación con el 32% que obtuvo en el ejercicio de julio.

Aunque no todo es “miel sobre hojuelas”, pues el sondeo también resaltó que un 54 % por ciento del universo de personas preguntadas considera que Claudia Sheinbaum está más enfocada en promoverse políticamente rumbo a 2024, que en la CDMX, en contraste con el 40 % de la población que sí cree que la Jefa de Gobierno está concentrada en la administración capitalina.

Mientras que Sheinbaum de dijo convencida de que la ciudadanía la votaría porque “como parte de la 4T, donde no solamente son los principios bajo los que se gobierna, sino que tiene que ver con la honestidad, no robar, no mentir, no traicionar”.

En tanto que en los últimos meses sus aspiraciones se han visto acompañadas de críticas por sus constantes viajes a diversas entidades del país para participar en actos de Morena y apoyar a candidatos de su partido, así como la presión por la rehabilitación de la Línea 12 del Metro y la modernización de la L1.