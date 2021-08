Agradecen Batres y Sheinbaum por consulta ciudadana pacífica en CDMX: "hubo saldo blanco"

El titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró en conferencia de prensa que agardecía a los capitalinos por haber logrado un saldo blanco en la consulta ciudadan realizada ayer.

Batres compartió que fueron colocadas el 100% de las casillas electorales y recordó la asistencia de los pasados dictámenes a lo largo de la historia, subrayando la importancia del ocurrido este 2021.

Destacó que esta es la mayor participación ciudadana en la historia de la capital: con el 100% de actas computados, se registraron 806 mil 693 participantes, de los cuales, el 97.62% votaron por el "Sí"; el 1.82% lo hizo por el "No" y 0.54% anuló su sufragio.

Leer más: Continúa ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 36%: Claudia Sheinbaum

"En el plebiscito ciudadano de 1993 sobre si debían elegirse a las autoridades capitalinias hubo 320 mil personas; en la Consulta Zapatista de 1995, participaron 300 mil; durante la Consulta sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) de 1998, 503 mil; en la consulta sobre si AMLO debía ser registrado como candidato en el 2000, particparon 503 mil; en la Consulta del Horario de Verano de 2001, 321 mil 933; en el Plebiscito sobre el Segundo Piso del Periférico en 2002, 420 mil 536 personas, y en la Consulta del Nuevo Aueropuerto en 2018, 235 mil 474 personas", reiteró el político.

Finalmente, el secretario sostuvo que en otros países este modelo de consulta popular se ha llevado a cabo en diferentes capítulos históricos, todos ellos relevantes.

"Esta consulta es la que ha tenido mayor participación ciudadana en toda la historia de las consultas del país y es la primera constitucional convocada por los órganos del Estado. En otros países se han dado plebiscitos, como en Canadá y Gran Bretaña, sobre temas de separación de provincias; en España, sobre la pertenencia a la OTAN; en Colombia, sobre los acuerdos de paz, y en Suiza se han hecho 500 consultas a lo largo de un siglo", declaró el secretario.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Acusa Claudia Sheinbaum falta de organización del INE en consulta

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hubo falta de compromiso del Instituto Nacional Electoral (INE) para la pasada Consulta Popular 2021, que tiene como fin el enjuiciamiento de presidentes y que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria local afirmó en conferencia de prensa que, desde su perspectiva, hizo falta difusión y aumento en número de casillas para que hubiera más participación ciudadana.

Sin embargo, sostuvo que se inauguró una nueva era democrática el pasado domingo 1 de agosto, a pesar de que el solamente votó el 7% del padrón electoral, haciéndola no vinculante.

"La consulta fue un éxito, es la primera popular, ciudadna y consitutcional que realiza y se dio la oportunidad de participación aún cuando no hubo la suficiente información; el que se realice la conulta en paz es realmente un éxito para la democracia en nuestro país. La gran mayoría votó por el "Sí" y me parece que inaugurar una consulta en el país, cuando no ha tenido democracia por los fraudes electorales, abre una nueva era de la democracia participativa en México", comentó Sheinbaum.

Por otra parte, la doctora indicó que el organismo a cargo de Lorenzo Córdova careció de promoción y de mejor organización, pese a que éste afirmara que "fue un éxito" y felicitara el presidente AMLO.

Leer más: Apoyan Claudia Sheinbaum y gobernadores de Morena iniciativa de AMLO de liberar presos

"No hubo casillas especiales y aún cuando hubo más de un impedimento para que se celebrara la consulta con mayor participación un porctentaje repondió de manera cívica; el Instituto Nacional Electoral (INE) debe tener un verdadero compromiso con las consultas públicas porque ellos tienen, por ley, la obligación de llevarlas a cabo: diría que hubo una falta de compromiso de llevarla a cabo en toda su magnitud", puntualizó la capitalina.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México