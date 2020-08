Agreden a mujer en marcha feminista de CDMX supuestamente por ser policía infiltrada (VIDEO)

CDMX.- Este domingo 16 de agosto a las 15:00 horas (hora de CDMX), la Ciudad de México vio entre sus calles a decenas de mujeres y hombres que salieron a conmemorar el primer aniversario de la protesta #NoMeCuidanMeViolan, iniciada en 2019, dejando muros así como monumentos pintados y una fuerte polémica por la dividida opinión pública de redes sociales.

A pesar de esto, algo que llamó la atención fue un video que comenzó a circular en Twitter aproximadamente a las 18:00 horas (hora centro del país), donde se ve a un grupo de protestantes agredir físicamente a una mujer, supuestamente tras acusarla de ser una policía infiltrada en la marcha feminista.

En el metraje con duración poco menor a treinta segundos se aprecia a un grupo de mujeres forcejeando y lanzando algunos golpes a una fémina, hasta que una de ellas se acerca al lugar de los hechos y comienza a separarlas.

Un par de elementos de policía de sexo femenino se acercaron también justo en ese instante para intentar calmar la situación, que ya había dejado ver además de golpes, también jalones de cabello y peleas verbales.

El video subido a la red social del "pajarito" fue acompañado por un texto que explicaba las presuntas razones de la disputa, resaltando que un grupo de manifestantes acusó a una mujer de ser una policía infiltrada.

"La marcha feminista se detuvo en el monumento a Cuauhtémoc. Se reanudó hace unos momentos. Algunas manifestantes golpearon a una mujer que acusaron de ser policía infiltrada", escribó la usuario de Twitter Itzel Cruz Alanís, quien se identificó como reportera del programa Foro TV.

La marcha feminista se detuvo en el monumento a Cuauhtémoc. Se reanudó hace unos momentos. Algunas manifestantes golpearon a una mujer que acusaron de ser policía infiltrada pic.twitter.com/aXqDBM4gzd — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) August 16, 2020

Otros disturbios

El contingente feminista caminó por la ruta establecida entre gritos de guerra y distintas protestas dirigidas principalmente 'al sistema opresor', así como a una sociedad evidentemente machista que según su consideración, necesita un cambio oportunidad por el bien de todas las mujeres mexicanas.

Con pancartas que tenían plasmadas mensajes como: "No me toques", "De camino a casa quiero ser libre" y "No soy histérica ni estoy menstruando, grito porque me están matando", el grupo hizo distintas paradas estratégicas hasta llegar a la glorieta de Insurgentes, donde realizaron pintas en monumentos.