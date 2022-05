¡Aguas con los moscos! Advierten de dengue, zika y chikungunya por clima en CDMX

¡Toma precauciones! Con las altas temperaturas y lluvias en varias zonas de la Ciudad de México la presencia de mosquitos que podrían causar enfermedades aumenta, por lo que especialistas en Salud aconsejan medidas de prevención y buscar atención médica inmediata ante los primeros síntomas.

Jessica González, especialista en Salud de la Universidad La Salle y Guadalupe Soto, epidemióloga de Salud Pública de Facultad de Medicina de la UNAM, explican que si bien no se ha registrado casos de enfermedades transmitidas por vector como dengue, zika o chikungunya, sí existe la posibilidad de que ello pueda ocurrir en algún momento en las siguientes fechas.

La presencia de los mosquitos transmisores de enfermedades como las citadas y el riesgo de casos no puede descartarse, advierten, si se toma en cuenta que los factores que favorecen su presencia se incrementan y agudizan: como la alta temperatura y lluvias.

Entre los principales destacan el cambio climático, las altas temperaturas, las lluvias y acumulación de depósitos de agua que sirven a los mosquitos como criaderos y secundaria propagación de dichas enfermedades.

Además, señalan las expertas, los mosquitos han evolucionado y algunos de estos y sus huevecillos se han encontrado en zonas donde se supone que no deberían estar, mismas en las que han hallado la forma de adaptarse.

"En la Ciudad de México, aunque son pocos los casos que se dan, sí es importante que conozcamos estas medidas porque no significa que en la ciudad no se den este tipo de casos, sí los hay, no son exclusivos solamente del interior de la República y hay que estar prevenidos", explica González.

"No es necesario que identifiquen por qué les pasó o querer diferenciar qué tipo de mosquito picó, lo importante es que en la presencia de al menos uno de estos síntomas vayan de inmediato al doctor o urgencias.

La especialista añade que todas éstas desembocan es en la muerte; "el dengue y todas estas que se transmiten por mosquitos no son enfermedades que se deban tomar a la ligera, por eso ante la presencia de cualquiera de estos síntomas y el riesgo de una picadura de mosquito hay que acudir de manera inmediata al médico para prevenir complicaciones graves", añade.

Junto con Tlaxcala, la CDMX es la única ciudad que no tiene presencia endémica de mosquitos, indica un estudio.

Sin embargo, factores como la continua urbanización, la mala condición y hacinamiento de las viviendas, la insuficiencia de acceso al agua potable y al alcantarillado y la deficiente gestión de residuos son factores que podrían causar su introducción y colonización.

También inside el cambio climático y el incremento de temperatura del agua y aire en áreas urbanas, así como la movilidad de los individuos desde lugares con presencia permanente del mosquito.