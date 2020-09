Ahora podrás rentar una sala de Cinemex Platino desde 700 pesos

Ciudad de México.- Cinemex, una de las principales cadenas de salas de cine en México lanzó una propuesta que rápidamente se volvió tendencia nacional: se trata de “Mi Sala“, a través de la cual será posible rentar la sala para ti y hasta cinco o 10 personas desde $700 pesos.

La renta de salas en formato Platino o normales podrá ser asequible con previa reservación por las personas que asistirán a la función en el día. Los precios variarán dependiendo del semáforo de contagios de Covid-19 y si la fecha no se contrapone con el día de estreno de una película.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los precios que se ajustan a esta nueva forma de vivir el cine quedaron estipulados por la compañía de la siguiente forma: Cinco personas/ Lunes a jueves: $700, Viernes a domingo: $850/ 10 personas= Lunes a jueves: $1,100, Viernes a domingo: $1,400.

Cartel de la promoción de Cinemex. Twitter

Sin embargo esta promoción cuenta con diversas restricciones. Una de ellas es que la promoción sólo es válida en los complejos Cinemex Platino y está sujeto a disponibilidad de la sala.

Otra es que no hay un número mínimo de personas, es decir, aunque sólo quieras ir tú, igual tendrás que pagar el paquete de cinco; y tampoco importa si no se completa el grupo. Lo que sí es que máximo podrán ingresar 10 invitados y no habrá venta de boletos individuales.

Los paquetes están a la venta en taquilla, a través del sitio web y la aplicación de Cinemex. Sólo aplica en las películas en formato 2D. No se puede elegir la película que quieras, sólo las que están en cartelera.

Otras empresas también han apostado por el antiguo autocine durante la pandemia. AFP

La promoción es exclusivamente para aquellos que pertenecen al programa “Invitado Especial“.

Aún con todo esto, diversos usuarios comentaron que era una buena forma de ir al cine, con ventajas atractivas para quienes no gustan de las grandes multitudes.

Te puede interesar:

Graban a hombre autocomplaciéndose junto a mujer en el metrobus

Reaparece Omar García Harfuch; presume SSC cambiada

Proponen prohibir la venta de refrescos aún acompañados por los padres en CDMX