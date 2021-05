Alejandro cuenta que su mamá murió y su esposa quedó prensada en colapso de la Línea 12 del Metro

Ciudad de México.- Ante la tragedia sucedida anoche en la línea 12 del Metro en Ciudad de México hasta el momento se han registrado 23 personas muertas entre ellas la madre de Alejandro G.R., un joven hombre que también su esposa fue víctima del accidente tras quedar prensada en el Metro.

Alejandro narró la historia de como su mamá y su esposa fueron víctimas del trágico hecho en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro que enlutó al país entero.

El hombre contestó el teléfono con la esperanza de saber dónde habían trasladado a su esposa y a su madre, ambas viajaban en el Metro cuando ocurrió el desplome, e instantanamente se le descanjó su rostro y sus ojos se llenaron de lagrimas y solamente respondió , "Sí, voy para allá".

Al colgar confirmó que su mamá había perdido la vida en el terrible accidente que dejó más de 70 personas hospitalizadas, su esposa perdió una pierna tras quedar prensada.

A Alejandro le llamó una persona que dijo que era un paramédico después de las 22:00 horas y le dio la lamentable noticia.

Me acabaron de marcar que mi esposa quedó prensada, que le iban a cortar la pierna, pero no sé nada, no me dejaron entrar a la zona cero del acccidente, no sé nada, contó Alejandro de 33 años de edad.