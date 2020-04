Alerta Ssa por salud mental y adicciones

Ciudad de México.-La Secretaría de Salud (Ssa) presentó un plan de salud mental para ser aplicado durante la contingencia sanitaria del Covid-19, y alertó sobre las personas que poseen alguna adicción.

En conferencia, la Dr. Lorena Rodríguez Bores -secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental- mencionó que las crisis suelen tener un impacto en la salud mental de la población y, debido a esto, la Ssa decidió incluir un componente de atención integral en este rubro.

Rodríguez dijo que el plan consta de cinco componentes esenciales en donde se planea llevar a cabo la atención primaria, la atención a población que se encuentra en distanciamiento y aquella que está en aislamiento domicliario.

Además, comentó que en los hospitales Covid ya se están generando brigadas de apoyo de todos los equipos multidisciplinarios para brindar el servicio de atención a la salud mental.

Por otra parte, el Dr. Juan Manuel Quijada Gaytán -director de Atención Psiquiátrica- informó que están preparando al personal para hacer frente a los problemas de salud mental que surjan durante el periodo de contingencia sanitaria.

Quijada recomendó que durante este periodo es recomendable para la salud mental que las personas duerman a la misma hora, que se despierten a la misma hora de siempre, que durante el día tomen suficientes líquidos y hagan actividad física, pues eso ayudaría a fortalecer el sistema inmune.

Asimismo, el director de Atención Psiquiátrica comentó que al estar recluidos en casa es indispensable darse un tiempo a solas en un espacio del hogar.

Con respecto a los niños, Quijada Gaytán los invitó a que se queden en casa y obedezcan a sus mayores. Mientras que a los adolescentes los instó a tener paciencia.

"Niños y adolescentes: Sabemos que hay muchos por ahí a esta hora y reconocerles que se estén quedando en casa. Sabemos que es difícil para ustedes no ver a sus amigos o no salir a jugar en el parque o no ver a sus abuelos, pero les queremos reconocer el contribuir y quedarse en casa. Tengan tranquilidad, estén seguros de que vamos a salir de estos pronto. Y decirles que jueguen mucho, que sean respetuosos, que obedezcan a papá y a mamá.

"A los adolescentes, les pedimos tranquilidad, que lean, que vean la television un momento, que hagan ejercicio y que contribuyan al bienestar en casa", urgió.

Prenden foco las adicciones

El Dr. Gady Zabicky Sirot -Comisionado Nacional Contra las Adicciones- afirmó que lamentablemente, en este periodo de contingencia, las personas con adicciones pueden ser también vulnerables.

Zabicky señaló que aproximadamente el 75 por ciento de la población mexicana consume alcohol, por lo que desde la Secretaría de Salud urgió a que haya mesura en ese aspecto, pues el beber puede traer complicaciones durante este periodo.

El Comisionado contra las adicciones hizo hincapié en que la cuarentena es el periodo perfecto para que las personas que fuman dejen de hacerlo.

"Aprovechemos esta estancia en casa. Aprovechemos esta manera para evitar de alejarnos del consumo. Es el momento perfecto para aquellos que padecen de la epidemia del tabaquismo a dejar de fumar", instó.

Zabicky alertó igualmente sobre las sustancias ilegales e hizo hincapié en el consumo de alcohol, cuyo consumo -afirmó- ha incrementando durante este periodo la violencia domiciliaria.

"Estamos muy conscientes de que cuando se eleva el consumo de alcohol en casa -sobre todo bajo este asunto de confinamiento- se eleva la violencia domiciliaria y lo hemos visto de manera muy palpable y muy inmediatamente.

"Y en estos momentos tenemos que estar de puntitas, tenermos que estar atentos, tenemos que seguir las indicaciones de la Ssa y en ese sentido el alcohol, siendo un depresor del sistemna nervioso central, nos impediría tener la inteligencia y la capcidad de respuesta y de seguir coadyuvando con este grande esfuerzo nacional", agregó.