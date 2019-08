Alertan impacto sonoro por construcción de aeropuerto en Sta. Lucía 

CIudad de México.- La Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) alertó que al menos cinco mil personas que viven dentro del polígono donde se construirá el Aeropuerto de Santa Lucía están en riesgo de perder calidad de vida.

El impacto del ruido derivado de las operaciones aeroportuarias, así como de las emisiones contaminantes a la atmósfera, amenazan a las comunidades aledañas a las pistas del nuevo Aeropuerto, dijo Magdalena Colunga García-Marín, vicepresidenta de la AMIA.

Lo anterior tras advertir que el resolutivo de impacto ambiental que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción de la terminal no establece medidas de mitigación que protejan a la población del impacto de las emisiones atmosféricas y sonoras.

indicó.

En un encuentro con integrantes de la AMIA, la bióloga realizó un análisis del resolutivo de impacto ambiental.

"No se difunde, no se hace público que la construcción del Aeropuerto requiere demoler instalaciones como viviendas, censos, escuelas que están dentro del polígono del Aeropuerto que se van a tener que reubicar con un costo que no es detallado ni tampoco se evalúa el riesgo que puede significar que cinco mil personas vivan dentro del polígono del nuevo Aeropuerto"