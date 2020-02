Amenaza cambio climático futuro de niños

CIUDAD DE MÉXICO.-El futuro de los niños del planeta está en peligro por el cambio climático y la degradación del medio ambiente, alertó un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Si el calentamiento global excede los 4 grados centígrados para finales de siglo, como apunta la tendencia actual, las consecuencias serán devastadoras para los infantes debido al aumento del nivel del mar, las olas de calor, la malnutrición y la proliferación de enfermedades, como la malaria y el dengue.

Los especialistas crearon un nuevo índice de 180 países, que compara su desempeño en dos rubros: florecimiento infantil y sostenibilidad.

En el primer campo se integran mediciones de supervivencia, bienestar infantil, salud, educación y nutrición; mientras que el segundo incluye medidas de emisiones de gases de efecto invernadero, equidad y brechas de ingresos.

Si bien los países pobres necesitan trabajar en mejorar la habilidad de sus niños de llevar vidas saludables, las emisiones de carbono excesivas de los países ricos amenazan el futuro de todos los niños del mundo.

Noruega, Corea del Sur, los Países Bajos ocupan los primeros lugares en florecimiento infantil, es decir, sus menores tienen las mejores oportunidades de supervivencia y bienestar.

Sin embargo, en sustentabilidad están en los peores lugares: Noruega quedó en el puesto 156, Corea del Sur en 166 y los Países Bajos en 160.

Cada uno de estos países emite 210 por ciento más dióxido de carbono (CO2) per capita que sus objetivos climáticos para 2030, advirtió el reporte.

México se posicionó en el lugar 88 en florecimiento infantil y en la posición 111 en sustentabilidad.

Las emisiones de CO2 del País son de 3.8 toneladas por capita, que están 40 por ciento arriba de la meta nacional para 2030.

"Si bien algunos de los países más pobres tienen las emisiones de CO2 más bajas, muchos están expuestos a los impactos más severos de un clima que cambia rápidamente", denunció Awa Coll-Seck, Ministra de Senegal y copresidenta de la comisión que realizó el estudio.

La politíca destacó que más de dos mil millones de personas viven en países donde el desarrollo es obstaculizado por conflictos, crisis humanitarias y desastres naturales, problemas que se relacionan cada vez más con el cambio climático.

"Ningún país está protegiendo adecuadamente la salud de los niños, su medio ambiente y su futuro", concluyó el reporte "¿Un futuro para los niños del mundo?" elaborado por una comisión convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y la revista médica "The Lancet".

Los autores surgieron a los países del mundo a detener las emisiones de CO2 con urgencia para asegurar que los niños tengan un futuro en este planeta.

Prenden alerta por publicidad

La publicidad de comida chatarra, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco también amenaza el futuro de los infantes, subrayó la investigación.

En algunos países, los niños ven hasta 30 mil anuncios en la televisión al año, según el reporte.

La exposición de los jóvenes a anuncios de cigarros electrónicos o "vapeo" incrementó 250 por ciento en Estados Unidos en dos años, alcanzando un audiencia de 24 millones de jóvenes.

Además, el número de niños y adolescentes obesos creció de 11 millones en 1975 a 124 millones en 2016, situación que los expertos relacionan con la exposición de los niños a anuncios de comida chatarra y bebidas azucaradas.

"Los tomadores de decisiones del mundo están, con mucha frecuencia, fallandole a los niños y jóvenes de hoy: no protegen su salud, no protegen sus derechos y no protegen su planeta", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.