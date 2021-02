Amenaza con pistola a taxista para que lleve a su mamá a hospital

Ciudad de México.- Un taxista fue amenazado con pistola para obligarlo a trasladar a una mujer contagiada de Covid-19 a urgencias del Instituto Nacional de Cardiología.

“Me agarró tráfico y me alcanzó, abrió la puerta y me dice, ´date la vuelta aquí a la derecha´, le contesté que no estaba en servicio, me insistió, al negarme, me sacó la pistola y me encañona, me dice, ´discúlpame que lo haga de esta forma, necesito que lleves a mi mamá, está muy enferma de Covid, a urgencias a cardiología, por favor llévala, disculpa que lo haga de esta forma, pero nadie me va a querer llevar´”.

El hombre armado le quitó el teléfono al taxista, luego una mujer se acercó a la unidad.

“Se veía mal, llevaba tanque y mascarilla, se sentó en la parte trasera y el señor a un lado de ella”, relató el conductor, quien no no se atrevió a buscar el apoyo de una patrulla.

“Se quitó la mascarilla y comenzó a toser, sin cubrirse, ahí me alarmé, al concluir el servicio y me puse en contacto con el doctor y mi familia, para avisar lo que había acontecido, me desinfecté y también el auto, dejé de trabajar, me fui a mi domicilio y me aislé totalmente”.

Luego de cuatro días, el conductor se realizó la prueba y resultó positivo a Covid-19, por lo que estuvo un mes en tratamiento, con oxígeno y medicamnetos.

Para regresar a trabajar, colocó una mampara en su coche, además de seguir los cuidados necesarios tanto para él como para los pasajeros.

