Amplían plazo y subsidio para el pago de la Tenencia 2021 en la CDMX hasta junio

El Gobierno de la Ciudad de México informó, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), que se prorroga el subsidio para el pago de la Tenencia 2021 debido a las afectaciones ocasionadas por la pandemia del Covid-19.

La extensión del subsidio fiscal para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de este año, será hsta el próximo 30 de junio.

Para obtener el beneficio de condonación de la tenencia, las personas físicas y morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de vehículos deberán contar con los siguientes documentos:

Tener vigente la tarjeta de circulación

El valor del vehículo no debe exceder de $250 mil pesos (IVA incluido y una vez aplicado el valor de depreciación)

Cubrir los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula 2021

No contar con adeudos de Tenencia de años anteriores

"El Gobierno de la Ciudad de México toma esta medida con la finalidad de apoyar la economía de las familias capitalinas y en total apego a sus facultades legales para establecer programas generales de regularización fiscal para los contribuyentes", mencionaron las instituciones en un comunicado.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 8%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 8%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el domingo 30 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 406, es decir, 9 espacios menos que los registrados el día 28 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 237, es decir, 20 espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 658 mil 113, registro que representa un aumento de 281 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron dos muertes más, que se agregan a un total de 42 mil 835.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.