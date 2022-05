Ana Ceci responde: nos están dando la espalda; acusa odio hacia médicos

Tras la difusión de un video en que reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador por la contratación de médicos especialistas cubanos, que le trajo críticas de parte de quienes respaldan al mandatario, incluso del secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger publicó un nuevo material en el que acusa que se ha generado odio contra ella y contra los especialistas mexicanos que han levantado la voz.

“No se trata de mí, nos están dando la espalda, hay talento en México”, respondió la genetista conocida en redes sociales como Ana Ceci; van más de mil 300 médicos que llevan años esperando una plaza de trabajo, después de años de estudio, expuso.

Ana Cecilia Jara Ettinger manifestó que, como ella, los médicos están esperando plazas y dispuestos a trabajar.

"Ayer publiqué un video para demostrar que aquí estamos los médicos, que los médicos estamos esperando plazas y estamos dispuestos a trabajar, pero a partir de esto surge muchísima controversia, muchísimo odio a los médicos, muchísimo odio a mi persona", expresó la especialista, hija del exgobernador de Michoacán, Salvador Jara.

"Pero esto no se trata de mí, se trata de todos los que estamos buscando una plaza para trabajar, de los que sentimos que nos están dando la espalda, que hay talento en México, que queremos salir a trabajar".

Apuntó que no son fifis ni mercenarios, sino personas que requieren un sueldo digno, que buscan un lugar seguro para trabajar, con las herramientas para desarrollar su labor.

"Y ahora buscan desprestigiarme a mí, desde mi trabajo en redes sociales y mi vida pesonal, pero esto no se trata de mí, y que mi voz les haya parecido incómoda, es válido, pero se trata de todos, de que aquí estamos los médicos, y estamos y queremos trabajar", expresó la genetista egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Sus declaraciones surgen luego que el presidente López Obrador anunció que contratará 500 médicos especialistas cubanos para que laboren en áreas alejadas a las que los mexicanos no hay querido ir, en zonas rurales del país.

El martes, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, arremetió contra la médica genetista.

"Te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero y pongas el ejemplo. Haz válido el juramento Hipocrático y ve a dónde más se necesita a un médico. Lo demás es pose barata", escribió en Twitter el funcionario de Claudia Sheinbaum.

Akabani, quien fuera militante del PAN, difundió el teléfono del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 55 5238 2700 para que la conocida gentista Ana Ceci pudiera contactar.

"De poco sirven médicos en la sierra sin herramientas de trabajo", respondió la especialista, quien en un video aseguró que los médicos especialistas mexicanos no encuentran lugar para laborar, "no tengo vínculos ni me interesa tenerlos con algún partido político. Esto lo hago porque los médicos mexicanos #AquiEstamos", abundó.

AMLO anuncia contratación de médicos

Este miércoles, en su conferencia de prensa mañanera, López Obrador adelantó que el martes próximo se va a dar a conocer las plazas que están disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos

López Obrador, quien agradeció al gobierno de Cuba su apoyo para la contratación de 500 médicos cubanos, el Presidente señaló adelantó que el próximo martes 24 de mayo se dará a conoce la convocatoria para ocupar las plazas de médicos especialistas que son necesarias y se comprometió a que se contratará de manera inmediata y "con los mejores sueldos".

Apuntó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por años se repiten las convocatorias y las plazas no son ocupadas.

“Qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer las plazas que están disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos, y se abren la convocatoria.

"No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISSSTE se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupadas, los cargos, pues vamos a dar conocer aquí el martes, con el compromiso de contratación de inmediato, a todos los médicos, con los mejores sueldos".