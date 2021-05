Análisis estructural del 2020 no reveló información de posible colapso: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en la conferencia diurna del presidente Andrés Manuel López Obrador que los análisis estructurales del 2020 no revelaron información que pudiera prever el colapso ocurrido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En el siniestro, reportado el día de ayer a las 10:22 horas entre las estaciones Olivo y Tezonco, fallecieron 23 personas y 79 más resultaron heridas y trasladadas a hospitales de la capital; en total, son 19 mujeres y 60 hombres, así como tres menores y tres adultos mayores.

Al ser cuestionada sobre el papel del Gobierno de la Ciudad de México y la titular del Metro de la CDMX, Florencia Serranía, previo al accidente ocurrido a raíz del colapso de una trabe, Sheinbaum indicó que se realizan análisis diarios de las estructuras, los cuales no pudieron prever la tragedia.

"Si hubiera habido algún hundimiento, alguna cosa, de inmediato se reporta, como fue hace poco la Línea 9, por ejemplo, que hubo todas las reparaciones, pero creo que responsablemente hay que llegar a saber las causas y por eso, estos peritajes. Y pues pedimos que, por el momento, esperemos estos peritajes antes de especular qué pasó y dar en este momento toda la ayuda a las víctimas.

"La revisión estructural se realizó en toda la Línea y creo que no debemos especular y por eso mismo hay un peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX), y por eso mismo, también se va a solicitar el peritaje externo para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó, cuáles fueron las causas", detalló la mamdataria local en conferencia.

La científica confirmó que su posición sobre este tema es que se llegará a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, mismos que señalan a personajes de la vida política de la capital, como el actual canciller Marcelo Ebrard Casaubón, así como al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"Todo lo que se tenga que saber. Siempre la ciudadanía, el pueblo, tiene derecho a saber la verdad y nosotros estamos comprometidos con ella. Así que, por eso, justamente se está buscando un peritaje externo y saber exactamente cuáles fueron las causas de este incidente, donde lamentablemente, hasta el momento, 23 personas perdieron la vida.

"No podemos decir nada hasta que no tengamos los peritajes. Es la responsabilidad que tenemos. Especular exactamente qué pasó no nos ayuda a nadie y por eso, precisamente estamos buscando el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y un peritaje externo que nos pueda decir exactamente cuáles fueron las causas", indicó la Jefa de Gobierno.

Busca madre a su hijo de 13 años: estaba en tren de la línea 12

Una mujer, cuya identidad se desconoce hasta el momento, afirma que no ha encontrado a su hijo, de 12 años de edad, quien venía en el convoy que cayó tras colapsar una trabe entre dos estaciones de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

El joven Brandon Giovanni Hernández Tapia, descrito por su madre como un joven alto, grande, boca delgada, tez blanca, se encontraba rumbo a casa tras regresar del Centro Histórico.

"Estoy buscando a mi hijo, hablé cinco minutos antes con él, me dijo que ya venía, que estaba en Periférico: no lo encuentro por ningún lado, en ninguna ambulancia, venía en el Metro", dijo la mamá de chico desaparecido.

Entre lágrimas, la madre de familia afirma en un video transmitido en redes digitales que ha pedido ayuda de las autoridades y las ambulancias para localizar a su hijo.

"¿De qué se trata? En Locatel no me proporcionan la lista de muertos, ¡dígannos si está vivo o está muerto! ¿De qué se trata, a qué juega el gobierno? Llevo toda la noche recorriendo media ciudad y en ningún lado está", reiteró la madre a medios locales.

Por otra parte, en Twitter circulan videos de civiles realizando levantamiento de escombros en la zona cercana a la caída del puente, donde se puede observar gente debajo de los escombros, pidiendo auxilio.