Analiza Gobierno CDMX comprar más pruebas Covid-19; descarta cuarta dosis de vacuna

Ante el incremento de casos de Covid-19 en la CDMX, donde ya se registran 200 hospitalizaciones, este viernes el Gobierno de la Ciudad de México decidirá si compra más pruebas de detección del SARS-CoV-2.

Asimismo, este jueves la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que siguen aumentando los contagios en la capital del país, aunque reiteró que el alza no se percibe en las hospitalizaciones, donde hay 235 pacientes internados mientras al 18 de junio se reportaron poco más de 6 mil casos nuevos.

“Por lo pronto decirle a la gente que si tiene algún síntoma, lo más importante es resguardarse como lo hicimos de manera previa. Hasta el momento no hemos tomado la decisión de adquirir más pruebas y son las que existen en los centros de salud”, refirió Sheinbaum, quien acaba de salir de su segundo contagio de Covid-19.

Aunque por lo pronto descartó la aplicación de una cuarta dosis para la población de menos de 60 años, luego de que aseguró que por el momento la Secretaría de Salud (SSa) federal no ha recomendado su aplicación.

“La gente está buscando una vacuna aunque no sea necesario. La Secretaría de Salud no ha planteado la necesidad de una cuarta dosis más que solamente para personas muy vulnerables y de edad muy avanzada, en general para cada uno de nosotros si nos da Covid, como fue mi caso, en realidad no es grave, es como una gripe muy fuerte”, apuntó Sheinbaum.

Mientras que reiteró la recomendación de seguir con las medidas sanitarias a fin de evitar más contagios, acudiendo de inmediato al médico o resguardándose en caso de presentar algún síntoma, añadiendo que el impacto de esta nueva ola no ha pasado a las hospitalizaciones debido a la vacuna.

Sin embargo, de nueva cuenta no anunció modificaciones a la estrategia contra la Covid en la CDMX, ni si volverá la recomendación de utilizar el cubrebocas en espacios abiertos, luego de que previo a su contagio grabó un video sin cubrebocas al interior del Metro CDMX, donde además de su uso sugieren evitar hablar o comer al interior de las instalaciones.

Piden atención a la ola

Por otra parte, ante la falta de acción por parte del Gobierno de Sheinbaum, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la administración capitalina a adquirir más pruebas de Covid-19.

Y es que los legisladores destacaron que, aunque ya se están realizando en los más de 100 centros de salud de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina, éstos únicamente reciben de 20 a 100 pruebas rápidas al día, cifras que calificaron de insuficientes, repitiéndose lo de las olas anteriores donde el Gobierno local se ve rebasado.

Asimismo, los panistas, en voz de Ricardo Rubio, secretario de la Comisión de Salud del Congreso CDMX, consideraron urgente cambiar el semáforo epidemiológico, así como regresar al uso obligatorio del cubrebocas y restringir las actividades, en una ciudad donde se planea un concierto masivo en el Zócalo al mes, pues resaltaron que entre este martes y jueves la SSa apuntó un incremento de 13 % en los contagios a nivel nacional, pasando de 21 mil 604 a 24 mil 358.