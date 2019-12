Años atrás Noroña advirtió sobre nexos criminales de García Luna

CDMX.- ¡Asesino!, llamó el Diputado Fernández Noroña en varias ocasiones al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien recienteme ha sido detenido por supuestos nexos con el narcotráfico en México.

Videos de múltiples confrontaciones entre los dos funcionarios circulan nuevamente en redes sociales, pues algunos internautas aseguran que Noroña, ya había advertido al país años atrás.

En los videos se puede observar algunos momentos en los que el petista señala a García Luna por tener nexos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

¡Es usted un cobarde, y usted García Luna le repito que es un asesino!

Cabe mencionar que no únicamente inculpó a García Luna, si no también al ex presidente Felipe Calderón, es estar relacionado con el crimen organizado.

¿Quien es el socio fundamental del Chapo, usted o Calderón, o los dos?

Ante la situación actual, se ha desatado una ola de comentarios por parte de los usuarios, quiénes afirman que en más de una ocasión el Diputado tuvo la razón en encarar al ahora detenido García Luna.

Y sí, @fernandeznorona siempre tuvo razón en cuanto a los delitos que cometió García Luna. pic.twitter.com/AUYIodgNag — Polimnia Romana (@polimniaromana) December 12, 2019

Recientemente el Fernández Noroña declaró en una entrevista que siempre hubo información y múltiples denuncias en contra de García Luna que revelaban sus actos de corrupción.

Mencionó también a la periodista Anabel Hernández, a quien describió como una persona muy "valiente", sobre su libro "Los señores del narco", en el cual se detallaba toda la presunta carrera criminal del ex Secretario de Seguridad Pública.