Ante SCJN, Sandra Cuevas acusa al GCDMX de paralizar alcaldías por proceso interno de Morena

Al ratificar su controversia contra el Gobierno de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sandra Cuevas acusó a la administración de la CDMX de obstaculizar el actuar de las alcaldías al impedir el uso de vehículos oficiales por el proceso interno en Morena.

Este jueves la alcaldesa de Cuauhtémoc acudió a la SCJN a ratificar la controversia que interpuso a finales de julio contra la Secretaría de la Contraloría General capitalina por la circular SCG/002/2022 en que Juan José Serrano, titular de la dependencia, ordena a las demarcaciones guardar los vehículos oficiales y aparatos de comunicación para evitar su uso en el proceso interno del partido oficialista.

Asimismo, Cuevas recalcó que, mientras la medida aplicaba del 30 de julio al 1 de agosto, así como del 5 al 8 de agosto, la Alcaldía quedó detenida al no poder recolectar basura ni reparar o instalar alumbrado público ni realizar desazolve, además de tampoco poder contar con los radiocomunicadores de la Dirección General de Seguridad.

A la par, recriminó que el Gobierno capitalino, a cargo de Claudia Sheinbaum, imponga de forma ilegal una especie de “veda electoral”, pues subrayó que el proceso realizado recientemente le atañe únicamente a Morena y su militancia, y no así a la población general, como para aplicar ese tipo de medidas.

De acuerdo con la circular de la Contraloría General, las demarcaciones también debían evitar el uso de recursos públicos para las elecciones del partido de Sheinbaum, así como evitar el uso de los vehículos oficiales para el transporte de personas o portar propaganda relativa a la imagen política o social de personas, planillas o candidatos.

Y aunque resaltó que su alcaldía no fue la única afectada por una orden que espera no repita la Contraloría, Cuevas apuntó que “mi administración sí va a levantar la mano y la voz para denunciar lo que no hace bien el gobierno de la ciudad, porque esto es un acto que no debe ser porque perjudica directamente a las vecinas y vecinos".

Te recomendamos leer:

En tanto que en su momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que investigaría cualquier denuncia por irregularidades relacionadas con el proceso interno de Morena, así como cualquier incidente que llegara a ocurrir, toda vez que la administración local ha rechazado borrar las bardas que promueven a Sheinbaum como candidata por la Presidencia en 2024, toda vez que asegura no saber quién las pintó, quien tendría que ser quien las borre, pese a denuncias ante los institutos electorales nacional y local.