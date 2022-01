Ante alta demanda, hay pruebas covid suficientes en CDMX: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó este miércoles que hay pruebas COVID-19 suficientes para satisfacer la demanda en la capital del país, ante las largas colas que se han presentado en los módulos de atención y cnetros de salud.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que en la ciudad se multiplicó por tres la aplicación de test de detección del coronavirus y el gobierno de central considera ampliarla aún más las opciones.

Sheinbaum recordó que el gobierno de la Ciudad de México está valorando adquirir pruebas nasales de autoaplicación, que ofrecen los resultads más rápido, medida que podría paliar las filas en los módulos.

La Secretaría de Salud local informó el martes que la población contará ahora con tres opciones para acudir a aplicarse una prueba COVID-19 de manera gratuita: 117 centros de salud, 8 módulos en centros comerciales y Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS).

Señaló que se amplió el horario de 8:00 a 14:00 horas de los 117 centros de salud que realizan pruebas COVID-19 en la Ciudad de México, y se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas a 200, con lo que se podrían realizar hasta 23 mil 400 diarias.

También se reinstalaron ocho módulos de tests de antígenos en ocho plazas comerciales: Zentralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Forum Buenavista, que atenderán de martes a domingo a partir de las 11:00 horas.

La alcaldesa de la Ciudad de México apuntó este miércoles que se generó además un esquema con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que las personas que no son derechohabientes acudan a realizarse la prueba.

Sumado a ello, la mandataria dijo que el gobierno capialino está valorando la posibiidad la adquisición que pruebas nasales, que son más rápidas en téminos de resultados.

La científica aseguró que hay pruebas suficientes para los ciudadanos y si no, se adquirirán más por si se requiere.

Evidentemente en este momento hay mayor demanda y estamos agilizando las condiciones para que pueda haber pruebas suficientes, destacó la jefa de Gobierno.

Carta de AMLO a los Reyes Magos

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles que entre sus deseos para los Reyes Magos están la salud para los mexicanos, mantener los valores y que el pueblo siga siendo bueno y fraterno.

"Primero salud, tenemos que agradecer el que esta nueva variante (ómicron), aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad, eso es lo primero: la salud. No solo para enfrentar esta variante de la pandemia sino en general salud, que todos estemos sanos", dijo durante su conferencia de prensa matutina.



El mandatario manifestó el deseo de que todos los mexicanos tengan salud "porque no queremos que nadie esté hospitalizado y enfermo".

Como segundo deseo, pidió que el pueblo de México siga "manteniendo los valores culturales, morales y espirituales", algo que ya había expresado en fin de año.



Y por último, dijo, que el pueblo siga siendo bueno y fraterno, generoso, "que practiquemos el amor al prójimo".