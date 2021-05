Ante cuestionamiento LGBT en debate, El Tinieblas asegura que protegerá a las madres solteras

Ciudad de México.- El candidato a la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por el partido Redes Sociales Progresistas, Manuel Leal Navarro, luchador mexicano conocido como “El Tinieblas”, fue duramente criticado al no saber responder una presunta sobre la comunidad LGBT durante el debate entre los aspirantes en la próximas elecciones.

Este viernes 21 de mayo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó el debate de candidatos a la alcaldía de Venustiano Carranza, convocando a El Tinieblas, candidato por RSP, quien fue cuestionado sobre las acciones que implementaría para la aceptación de la comunidad LGBT en la alcaldía.

En primera instancia el candidato no contestó a la pregunta de la moderadora, pidiendo fuera repetido el cuestionamiento.

El Tinieblas aseguró que como parte de sus acciones para proteger a esta comunidad sería brindar protección a las mujeres y sobre todo a las madres solteras, a quienes daría apoyo para poder salir adelante.

Asimismo se comprometió a aumentar la seguridad en Venustiano Carranza para proteger a las mujeres, quienes son un sector vulnerable a ataques y acosos.

"Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer... Muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas... Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad, hay muchas madres solteras que no tienen que comer y eso es injusto...", contestó el candidato.

La respuesta del candidato pronto se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios tundieron a El Tinieblas por su poca preparación para el debate, además de no conocer qué es la comunidad LGBTTTIQ.

La campaña de El Tinieblas ha causado polémica desde que se anunció que sería el candidato de RSP por la alcaldía de Venustiano Carranza, pues al ser un veterano de la lucha libre en México, no se quitó la máscara para conocer su rostro.

Sin embargo, como parte de sus promesas de campaña aseguró que de ganar en las elecciones de este próximo 6 de junio se quitará la máscara, revelando su identidad.