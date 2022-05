Ante recorte de 5 áreas técnicas, el IECM gestiona acudir ante tribunales electorales

Ante la propuesta de recorte a cinco áreas técnicas planteada por diputados locales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) analiza la posibilidad de acudir a tribunales electorales o interponer una controversia constitucional.

El Consejero Ernesto Ramos explicó que deben esperar de qué manera quedaría aprobada la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para después pensar en interponer posibles impugnaciones.

"También debemos analizar si vamos a interponer algunos medios jurisdiccionales y cuáles serían estos (...) acudir a los tribunales electorales y tal vez buscar alguna controversia constitucional. Por ejemplo, pero eso todavía no lo hemos definido".

Añadió que primero deben ver que se apruebe dicha reforma, analizar cómo quedaría en los términos finales y que les notifique el Congreso CDMX; a partir de ahí, ya podrán definir con qué elementos podrían interponer controversia o algún otro medio de impugnación.

El Consejero dijo tener la esperanza de que impere la razón y los legisladores atiendan los llamados que han realizado tanto el IECM como organizaciones civiles, para que se lleve a cabo un parlamento abierto.

Esa propuesta la hicieron al Congreso desde principios del mes de mayo, pero el Instituto no ha obtenido respuesta, acotó.

"Hicieron un parlamento abierto sobre las corridas de toros, pero no hay uno sobre las modificaciones al Código Electoral que involucran el funcionamiento ordinario del Instituto, me parecería raro que no aceptaran esa solicitud".

"Lo hicimos desde inicios de este mes, se lo pedimos al diputado Temístocles Villanueva, que es presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, antes de que pasara la aprobación el dictamen y no hemos recibido una respuesta de su parte, ni de otros legisladores", cuestionó.

El 20 de mayo, Villanueva dijo que no habían recibido documentos que solicitaran el parlamento abierto.

La iniciativa del Congreso busca desaparecer la Unidad de Fiscalización, el Centro de Formación y Desarrollo, la Unidad de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad de Género y Derechos Humanos y la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a los Órganos Desconcentrados.