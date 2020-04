Ante síntomas de Covid-19, Gatell pide que acudan a consulta ¡ya!

Ciudad de México.- Sí usted siente dificultad para respirar, fatiga al caminar unos metros, dolor en el pecho al respirar o sensación de opresión en el pecho, debe acudir inmediatamente a consulta pues puede ser el virus de Sars-Cov-2, advierte Hugo López-Gatell

El sub secretario de salud, Hugo López-Gatell, reiteró este martes a la población que se mantenga alerta a los síntomas que puedan llegar a presentarse, ya no solo las personas que padezcan alguna enfermedad crónica, mujeres embarazadas o mayores de 60 años de edad, sino para todos los grupos de edad y perfiles.

“Si cualquier persona, de cualquier edad comienza con estos síntomas: siente que no puede respirar, dificultad respiratoria le llamamos a esto, usted siente que no logra introducir a su cuerpo suficiente cantidad de aire, percibe que necesita más aire y lo percibe porque empieza a respirar más rápidamente o con mayor esfuerzo o inspira muy intensamente o se fatiga fácilmente con caminar tan solo unos metros o le duele el pecho al respirar o siente una opresión en el pecho, si tiene estas sensaciones, independientemente de su edad, de que sea embarazada o de que tenga o no enfermedades crónicas, ¡Eso es una urgencia! Acuda a consulta ¡Ya!”, pidió, López Gatell.

Destacó que el acudir oportunamente a consulta puede hacer la gran diferencia entre que se detecte muy tempranamente las complicaciones de Covid-19, y de esa manera, el paciente pueda recibir el apoyo médico necesario, “fundamentalmente es la oxigenación o que llegue demasiado tarde y tenga complicaciones difíciles de solventar”, sostuvo.

También, el sub secretario hizo de nueva cuenta hincapié en hacer un llamado a quienes, si padecen enfermedades crónicas, en especial se refirió a la diabetes.

“Si usted tienes este tipo de enfermedades crónicas que hemos mencionado o incluso si usted tiene antecedentes familiares, por ejemplo; de diabetes. Su mamá, su papá, su tía, su hermana, tienen historia de padecer diabetes, considérese en el grupo de mayor probabilidad de complicarse y no se espere, en el momento en que usted tenga los síntomas de Covid, que son fiebre dolor de garganta, tos acompañado posiblemente de dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones, fatiga, quizá enrojecimiento de los ojos, escurrimiento de la nariz si usted tiene estos síntomas en este momento de la pandemia es probable que usted tenga Covid”, dijo, Gatell.

Agregó que, así además de tener estos antecedentes, de estas alteraciones crónicas o es una mujer embarazado o tiene incluso familiares con diabetes, debe extremar las precauciones adicionales. “¡No se espere en casa y acuda a consulta!”.

Respecto de a dónde acudir ante estos síntomas, el sub secretario de salud, dijo que a las Unidades de Salud sí la persona tiene aseguramiento, si por ejemplo esta dado de alta en el IMSS, entonces debe acudir a la Clinica Familiar que le corresponda.

De igual manera para los derecho habientes del ISSSTE, en el caso de una urgencia, entonces dijo, acudir directamente al hospital que le corresponda.

Para quienes no cuenten con ningún aseguramiento, entonces puede acudir a los diversos sistemas de salud, al Hospital Civil o General de su localidad.

Si usted necesita asesoría en general puede hablar al 800 00 44 800, este es el número de atención ciudadana del sector salud que le asesorará sobre qué debe hacer, dijo.

En el caso de ser una emergencia, si siente estas dificultades respiratorias, dolor de pecho o los otros síntomas mencionados previamente, y que sean de urgencia, recalcó, entonces deberá llamar al 911, el cual dijo es el número universal de atención de emergencias en México y en el cual ya han preparado con antelación, desde hace 2 meses, que el personal que responde las llamadas, está entrenado para asesorar sobre el tema de Covid-19 y para ayudarle a encontrar la Unidad de Salud más cercana a usted y en la que le puedan atender.

