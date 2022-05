Antes de aplazar audiencia, defensa de Horcasitas solicitaría declaración de Florencia Serranía sobre L12

Antes de realizarse el aplazamiento, por cuarta ocasión, de la audiencia en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputaría a 8 exfuncionarios y dos empresas como presuntos responsables del colapso de la Línea 12, resalta que la defensa de Enrique Horcasitas solicitaría a Florencia Serrania Soto una declaración al respecto ante el juzgado.

Además de la explicación de la exdirectora del Metro CDMX, la defensa el ex director del Proyecto Metro también exhortaría una declaración por parte de otros funcionarios públicos que tenían a cargo la operación del Sistema de Transporte Colectivo (STC). La audiencia fue aplazada hasta el próximo 6 de junio.

Gabriel Regino, abogado de Horcasitas y los otros funcionarios cuya imputación estaba prevista para el día de ayer por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos, explicó que la responsabilidad del colapso de la Línea Dorada es de quienes no dieron mantenimiento, desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera hasta el de Claudia Sheinbaum.

"La responsabilidad es de quien debió dar mantenimiento"

"No somos responsables porque ni el ingeniero Horcasitas ni sus colaboradores tenían la responsabilidad de la construcción, la construcción la tenía Carso, la supervisión la tenían otras empresas", sostuvo Regino.

Señaló que pedirán que la ex directora del Metro, Florencia Serranía Soto y otros funcionarios del Metro CDMX a cargo de su operación se presenten a declarar ante el juzgado y cuestionó que no haya sido llamada, no obstante, la responsabilidad que tenía.

El litigante también refirió que tanto Carso como la empresa noruega DNV refieren y comprueban con evidencias y análisis que el colapso del pasado 3 de mayo se produjo por falta de mantenimiento.

Previo a ingresar a la que sería su primer audiencia formal, antes de ser aplazada por cuarta ocasión, ante la falta de entrega de la carpeta completa a Guillermo Alcázar y la ausencia de Juan Antonio Giral por tener Covid-19, Horcasitas dijo que confía en las instituciones. "Estamos aquí para dar la cara", concluyó.