Anuncia SEDESA medidas contra Ómicron para fiestas de Año Nuevo

El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Salud (SEDESA), recomienda a la población seguir las cuatro reglas básicas para prevenir el contagio de Covid-19 durante las fiestas decembrinas:

Acudir por primera o segunda dosis de la vacuna si le hace falta. Si ya es elegible para el refuerzo, acudir por él.

Si se va a interactuar con personas con las que no vive, privilegiar los espacios al aire libre o muy bien ventilados. Procurar convivir con personas que hayan elegido vacunarse.

Continuar usando el cubre bocas en espacios cerrados y en espacios públicos.

Ante el menor síntoma o haber estado con un positivo, hacerse una prueba y no acudir a fiestas o reuniones; en caso de sentirse mal, hay que aislarse.

Leer más: Continúa ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 6%: Claudia Shienbaum

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que los datos preliminares de diversas fuentes a nivel internacional sobre Ómicron, arrojan una baja probabilidad de que las personas requieran hospitalización por contagio de esta variante.

Datos del Imperial College de la Universidad de Londres y su equipo de atención al COVID-19, dijo, muestran que existe un 45 por ciento de menor riesgo de hospitalización por Ómicrón que otras variantes; mientras que el diario estadounidense The Washington Post, que ha recopilado información de diversas fuentes a nivel mundial, muestran que en Escocia hay 60 por ciento menos hospitalizaciones por Ómicron que por Delta; en Inglaterra hay un registro de entre 40 y 45 por ciento menos; mientras que en Sudáfrica aproximadamente 70 por ciento menos.

Señaló que estudios realizados por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, señalan que hay 80 por ciento menor probabilidad de ser hospitalizado por Ómicron que otras variantes; asimismo, el Instituto de Durban, en Sudáfrica, encontró una menor probabilidad de requerir asistencia médica por esta nueva variante.

"Sí son noticias que por lo menos nos tranquilizan un poco a todos los que trabajamos en Salud Pública, a todos los que estamos atendiendo la pandemia COVID en la ciudad; y creemos que también debe de tranquilizar a los ciudadanos.

"No significa que las personas deban ir a contagiarse porque no es cero riesgo, porque sí hay riesgo, pero afortunadamente este riesgo no se traduce de igual intensidad que las otras variantes”, aclaró.

Expresó que hay mucha evidencia internacional de que las personas vacunadas con esquema completo y con dosis de refuerzo, son las que presentan síntomas mucho más leves a un contagio, no solo de Delta, sino también de Omicrón.

GOBCDMX

Comparan a Londres y NY con CDMX

Ejemplificó que Nueva York ha tenido como consecuencia el aumento de hospitalizaciones en las últimas semanas porque solo cuenta con un 69 por ciento de población vacunada con el esquema completo; mientras que la ciudad de Londres, Inglaterra, también ha tenido un incremento en el número de hospitalizaciones, el cual es menor comparado con sus picos más altos y se ha comportado con la misma intensidad.

"Por ejemplo, en Los Ángeles, una ciudad donde todavía no ha llegado la variante Ómicron con la misma intensidad y pueden ver que, por ejemplo, ellos han tenido un incremento de casos pero muy pequeño y en los últimos cuatro o cinco días. Veremos qué pasa, es una ciudad muy similar a la Ciudad de México en términos de cómo ha llegado el COVID-19, en términos de tiempo, comparado con otras partes del mundo. Y pueden ver que tampoco ellos presentan un incremento todavía dramático en las hospitalizaciones”, detalló.

Respecto al Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, Clark García Dobarganes explicó que se mantendrá dos semanas más en color Verde tras sostener un parámetro de entre 4.5 y 5 puntos, con lo que suman 10 semanas –2 meses y medio- en este color.

Sobre el número de hospitalizaciones en el Zona Metropolitana del Valle de México, apuntó que la semana pasada se tenía registro de poco menos de 500, cifra que disminuyó a 426 en esta semana.

"Una buena parte de la mejoría han sido pacientes graves, se ha reducido en mayor medida el número de pacientes intubados, y esto también es una buena noticia significando que, tal vez algunos de los pacientes que estaban en los hospitales tienen un menor grado de gravedad que los que tenían previamente”, dijo.

En el caso de la Ciudad de México, detalló que se llegó a un mínimo histórico de 319 hospitalizados, lo que significa que se redujo esta cifra a la mitad del último mínimo histórico registrado en junio pasado cuando se tenían cerca de 700 personas en ocupación hospitalaria.

Agregó que esta tendencia descendente también se ve reflejada en la hospitalización con hospitalizados con ventilador, un indicador que está por primera vez por debajo de las 100 personas desde el inicio de la pandemia.

"Acá se ve una aproximación más clara, estamos muy estables desde el último mes hubo una caída, inclusive mayor a la estabilidad que tuvimos durante todo octubre, y estamos entonces, cerca de 27 ingresos hospitalarios promedio diario, sí son nuestros datos más bajos en lo que va de la pandemia y pueden ver que hasta ahora no tenemos ningún indicador de ingresos hospitalarios que muestra una tendencia ascendente”, afirmó.

Informó que en los Kioskos, Centros de Salud y centros comerciales donde se realizan pruebas rápidas de COVID-19 se tienen registros muy bajos comparados a lo registrado en la segunda y tercera ola, ésta última cuando se identificaban un promedio de 3 mil casos positivos al día, contra los menos de 150 en promedio que se contabilizaron esta semana.

Leer más: Realizan en CDMX más de 20 mil esterilizaciones a animales de compañía en 16 alcaldías

Señaló que a pesar de los ligeros incrementos en casos positivos, al pasar del 2 al 2.1 por ciento en este indicador, todavía se encuentra por debajo de los parámetros internacionales de positividad, los cuales rondan el 5%.