Anuncia Sandra Cuevas que realizará Corredor Turístico Verde en Zona Rosa de CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció el inicio del Corredor Turístico Verde en Zona Rosa de la Ciudad de México, el cual arrancará este año, con una inversión de 50 millones de pesos, bajo una visión armónica con la naturaleza.

Esto luego de adelantar los principales logros en sus primeros 100 días de Gobierno en la alcaldía, como es la disminución de la incidencia delictiva, la remodelación de 20 de 39 mercados públicos, la recuperación de 13 plazas, parques y jardines así como la obtención del 500 por ciento más en los recursos de autogenerados.

Además, indicó que su visión, antes que repoblar Zona Rosa, estará enfocada en rescatar los más de 700 establecimientos mercantiles para regresar la reactivación económica.

Por su parte, dejó en claro que "no es una mujer necia", pues sostiene que no permite que las emociones controlen su trabajo como funcionaria.

"Siempre estaré atenta y tomaré en cuenta distintos proyectos que puedan coincidir en beneficio de la ciudadanía.

"De tal suerte que si hay algo que no puede funcionar como es el Corredor Turístico Tecnológico Zona Rosa que nosotros propusimos no me voy a quedar peleando un proyecto que me va a llevar año y medio de administración. Ahorita vamos por el Corredor Turístico Verde", dijo Cuevas.

Alcaldía Cuauhtémoc

Irá corredor por Génova

La alcaldesa indicó que será un pasaje que estará en toda la calle de Génova; dicho proyecto busca repoblar la Zona Rosa atendiendo las 45 calles de la colonia Juárez ante la existencia de baches y piso de adoquín que ha provocado problemas en la carpeta asfáltica.

Añadió que no es necesario ser un gobierno que esté confrontando, que esté peleando, que esté buscando el cómo no hacer las cosas, pues es necesario que haya un gobierno con las puertas abiertas, que quiera trabajar en beneficio de los demás.

"Efectivamente vamos a trabajar en una relación bonita con la Jefa de Gobierno, en una relación que beneficie a los más de 550 mil habitantes así como a los más de 6 millones de personas que nos visitan", declaró la también empresaria.

Para el Presupuesto 2022 señaló que los objetivos centrales son:

Apoyar la colonia Atlampa que está calificada como una de las colonias con mayor índice delictivo de toda la Ciudad de México por lo que mi objetivo es convertirlo en una colonia habitacional, estudiantil e industrial por lo que para febrero iniciaremos con la ciclovía así como con la instalación de un campus universitario.

Mercados Públicos y recuperación de espacios públicos.

Cuevas también anunció que en breve, con el apoyo de legisladores federales y locales de la Alianza Va Por México, presentará iniciativas de ley ante el Congreso de la Ciudad de México en favor de los habitantes de la demarcación en el tema de mercados públicos, regulación del comercio en vía pública y de protección a empresarios, entre otros temas vinculados con programas sociales para beneficiar a los grupos vulnerables.

Entonces, concluyó, las iniciativas que va a empezar a presentar la Alcaldía Cuauhtémoc son iniciativas a modo, a modo de que les resuelva y les mejore la calidad de vida a los ciudadanos.