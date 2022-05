Anuncia Sheinbaum condonación de adeudos al predial en la CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo este viernes una serie de anuncios para apoyar la economía familiar de los capitalinos, entre ellos la condonación de la deuda del predial para quienes en los últimos dos años no pudieron pagar debido a la pandemia, lo que beneficiaría a 80 mil familias.

Durante la Feria del Bienestar, Apoyo a la Economía Popular, Social y Solidaria en la alcaldía Tlalpan, la mandataria capitalina señaló que son casi 300 millones de pesos el valor total de la condonación del impuesto predial en la capital del país.

La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, informó que el programa emergente de apoyo para familias vulnerables beneficiará a quienes tengan una vivienda con valor catastral de 2.4 millones de pesos que no pudieron pagar su predial durante los últimos dos años.

No pagaron porque no quisieron hacerlo, justificó la funcionaria, sino porque no pudieron hacerlo, la gente fue muy responsable durante el llamado de quédate en casa por la pandemia.

Pueden ponerse al corriente pagando únicamente 2022 y a cambio se eliminarán los adeudos de 2020 y 2021, explicó Luz Elena González.

"Vamos a condonar de manera extraordinaria los adeudos de predial de 2020 y 2021, así como las multas, las actualizaciones generadas durante la oandemia, a las familias que más lo necesitan, os que tienen un inmueble con valor de hasta 2.4 millones de pesos, de valor catastral, con solo pagar 2022", expuso la secretaria de Administración y Finanzas.

Sheinbaum mencionó que desde el gobierno de la Ciudad de México se respaldan los apoyos del presidente Andrés Manuel López Obrador para la población y apuntó que también se promueven los Créditos para Bienestar.

"Hemos destinado 500 millones de pesos para apoyar con 10 mil pesos de crédito a todos los pequeños micronegocios que tuvieron algún problema, o para nuevos emprendedores, y no se cobra ningún peso de tasa interés y se paga a lo largo de tres años después de tres meses de que se da el crédito", explicó la alcaldesa de la Ciudad de México.

Apoyo a personas con discapacidad

Además, la jefa de Gobierno comentó que a mediados de junio próximo, junto con el Gobierno de México, será universal el apoyo a personas con alguna discapacidad.

"El Presidente de la República está poniendo unos 500 millones de pesos y nosotros otros 500 millones de pesos y con ellos vamos a iniciar el censo para que todas aquellas personas con discapacidad que no tengan su apoyo lo puedan tener, manifestó.

Sheinbaum agregó que en el caso de la Beca para el Bienestar para Niños y Niñas desde preescolar a educación media pública, también habrá un aumento para el próximo ciclo escolar.

"Y la pregunta es: ¿Cómo hacemos todo eso, de dónde salen tantos recursos para apoyar a la gente? Porque lo mejor que se puede hacer en este momento es el apoyo directo. Pues los recursos salen del modelo que tiene el Presidente, que aplicamos aquí en la ciudad, que se llama austeridad republicana", puntualizó.

"Que es acabar con la corrupción, acabar con los privilegios, y hay suficientes recursos para apoyar al pueblo de México".

Previo a los anuncios, la jefa de Gobierno fue recibida con gritos de "¡Claudia!, ¡Claudia! y ¡Presidenta!, ¡Presiddent!a.