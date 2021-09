¡Aparece Lady Gas! Mujer rompe cristal a taxista con tanque de gas, le aventó el carro VIDEO

Un nuevo altercado entre automovilsitas ha ocasionado la aparición de "Lady Gas", una mujer de la capital que rompió el vidrio de un taxista con una tanque de gas porque le aventó el carro.

Y es que la mujer, con casco de seguridad y un tanque de gas en la mano, circulaba a bordo de una motocicleta como copiloto de un hombre que conducía al frente, hasta que ambos fueron agredidos por el chofer de un taxi que les habría aventado la unidad.

El altercado vial ocurrió recientemente en calles cercanas a Acequia y Calzada Acoxpa en la colonia Prado de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, donde transeúntes presenciaron cómo los reclamos aumentaron entre los afectados.

Los hechos fueron dados a conocer a través del video de uno de los testigos, donde se aprecía claramente que al calor de la discusión "Lady Gas" comienza a sujetar más fuerte el pequeño tanque de gas que llevaba en la mano.

"¡No tenías que aventar el carro, pendejo!", exclamaba la mujer de pie junto a la ventana del taxista, hasta que de pronto se colocó en posición más cercana y tomó vuelo con el tanque para estrellarlo directamente contra el vidrio del taxista.

Con varios trozos de vidrio en el asfalto y dentro del auto, el chofer de la unidad identificada con el número A2881B, un hombre de aparente edad avanzada, grita furioso a la mujer: "¡No mames, me vas a pagar amiga!"

"¡Te fue bien, te fue bien!", gritó el chofer de la motocicleta y acompañante de la ahora apodada "Lady Gas" tras notar el impactó del tanque de gas; de inmediato se puso se pie sobre la puerta para que el chofer no saliera y agravara el pleito.

Como parte de la larga discusión se alcanzan a escuchar alegatos como "Este wey me está avengando el carro", "¡Tú te tenías que haber esperado, pendejo!", "¡Por eso, él me lo aventó!", "Sí la aventaste" y "Yo no te lo aventé".

Lee más: Alicia Schmidt muestra su belleza en las pistas de atletismo

Entre todo el safarrancho, automovilistas cercanos a la zona tocaban el claxón para que Lady Gas y ambos hombres permitieran el paso ya que estaban en pleno cruce de vía impidiendo la circulación; sólo se aprecía que se retiran y procuran llegar a un acuerdo. Mira le video: