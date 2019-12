Arma que mató a Aideé en el CCH Oriente era de agente: PGJ

Ciudad de México.- La bala que causó la muerte de la estudiante Aideé Mendoza provenía de un arma de uso oficial.

De acuerdo con peritajes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la UNAM, el Politécnico y la Fiscalía General de la República (FGR), confirmaron la trayectoria que recorrió hasta llegar al salón de clases, donde la joven, de 18 años, tomaba clases de regularización de matemáticas.

"Tuvimos que ponernos de acuerdo con los especialistas de la UNAM que tenían algunas dudas respecto a los peritajes y los dictámenes que se tenían, no solamente de la Procuraduría, eran testigos, las visitas, todas las diligencias que se hicieron y pedimos que nos ayudaran los del Politécnico.

"Para reforzar esta conclusión pedimos el apoyo de la Fiscalía General de Justicia militar, ellos lo hicieron y coincidió con los dos dictámenes", señaló la Procuradora local, Ernestina Godoy.

A su vez, señaló que se logró ubicar que la ojiva pertenecía a un arma 9 milímetros, de una pistola glock, la cual fue robada a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, aún con los peritajes y el probable responsable del robo del arma, la PGJ no ha logrado hacer la imputación por el homicidio, pues no hay forma de comprobar que se encontraba en el plantel a la hora y el día que ocurrieron los hechos.

La verdad es que ya tenemos a alguien detenido porque fue juzgado de robo de una pistola que era de 9 milímetros. Lo detuvimos, cateamos su casa, pero no pudimos vincularlo con el homicidio. Está detenido por ese robo de esa arma.

"Hicimos un llamado a la comunidad universitaria, sobre todo al CCH Oriente y a su director y a sus profesores para que vinieran y nos dijeran si a esa persona la habían visto por ahí a esa hora", explicó Godoy.

La Procuradora señaló que se tiene videos de cámaras alrededor donde se observa a esta persona, detenida aproximadamente 15 días después de la muerte de la estudiante universitaria, en el que se observa asaltando a automovilistas cerca de la escuela.

Todavía no tengo manera, no tengo cerrada la carpeta, pero no tengo manera de hacerle la imputación", añadió.