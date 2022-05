Arranca SSPC estrategia contra adicciones en secundarias de CDMX

Autoridades federales y de la Ciudad de México pusieron en marcha este jueves en la capital del país el Programa de Prevención de las Violencias y las Adicciones en Escuelas Secundarias para prevenir esas conductas, que comenzará a operar en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezaron el acto en la escuela secundaria Diurna 85, República de Francia, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Rosa Icela Rodríguez manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a todos los integrantes de su gabinete atender las causas que generan la violencia en el país.

Comentó que el plan contempla un proceso de sensibilización dirigido a maestros, padres y madres de familia sobre la importancia de evitar que los jóvenes caigan en las adicciones, el acoso escolar y la ciberviolencia.

“Queremos que disfruten su escuela y que tengan un desarrollo pleno, lejos de las adicciones y de la violencia. Nuestro compromiso es la seguridad de todas y todos ustedes, y trabajamos a diario en ello", puntualizó la secretaria federal.

“No hay que caer en la tentación de probar las drogas. Cuando les digan que no les va a causar adicción, no lo crean. Al crimen no le interesa su salud ni su bienestar. Al principio las regalan, luego los enganchan y los convierten en clientes y en un negocio más para ellos”.

Especificó que se impulsarán jornadas de prevención de adicciones en las escuelas secundarias de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Construir la paz no solamente es atacar delincuentes: Sheinbaum

En el evento, Sheinbaum lanzó un llamado a los jóvenes, maestros y padres y madres de familia de la secundaria a hablar sobre los problemas de adicciones y violencia a los que pueden estar expuestos los adolescentes, con la finalidad de prevenir futuros actos de delincuencia y apoyarlos.

“Construir la paz no solamente es atacar delincuentes, es construir una Cultura de Paz desde las escuelas y desde el ambiente familiar, así que eso es lo que nos traen Rosa Icela, Luis Humberto y por eso nuestro mayor agradecimiento para construir una Ciudad de Paz”, apuntó la mdantaria capitalina.

En tanto, Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, señaló que el programa se implementará, en su primera etapa, en 800 planteles de nivel secundaria, con el propósito de erradicar las adicciones, no desde un enfoque punitivo, sino desde la escuela y con acciones comunitarias, para eliminar la violencia y el uso de sustancias.

“La situación de las adicciones nos preocupa y nos ocupa. Ha habido un cambio importante en los patrones de consumo y la respuesta del Gobierno de México ha sido acertada, con inteligencia, comprensión y capacitación”, expuso Fernández Fuentes.

Te recomendamos leer:

El alcalde Francisco Chíguil menconó que se han invertido cerca de 140 millones de pesos en el mejoramiento de planteles de educación básica de esta alcaldía, para el disfrute de alumnas y alumnos.

Sumado a estas acciones, agregó el funcionario capitalino, se han instaurado 250 kilómetros de Senderos Seguros en escuelas, mercados, parques y estaciones del metrobús.

“Trabajaremos de manera coordinada para impulsar este programa, para evitar y erradicar la violencia en escuelas de nuestra alcaldía”, aseveró Chíguil, alcalde de Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el gobierno federal, el programa ofrece capacitación en Violencia familiar; Sustancias psicoactivas; Violencia digital; Cultura de paz; Gestión del estrés; Vida saludable; Pláticas de crianza positiva; Ciclo virtual ¿qué onda con mi bienestar?; Expresión emocional a través de las artes, y activaciones físicas con deportistas.