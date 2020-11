Arrestan a youtuber, Rata Política por supuestamente grabar glúteos de mujeres en CDMX

Ciudad de México.- Durante la noche del domingo 1 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a los youtubers Rata Política y Óscar Onofre Zutira, por supuestamente haber grabado glúteos de mujeres en Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta situación desató polémica en redes sociales ya que algunos usuarios salieron en su defensa mientras que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para tratar de esclarecer el caso.

Aparentemente los acusados pretendían filmar un reportaje especial con motivo del Día de Muertos, en el que denunciarían que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), impidió que se colocara el tradicional altar en el Zócalo capitalino ya que desde el pasado mes de semptiembre se encuentran realizando un plantón. Sin embargo, en una grabación que circula en redes sociales, se puede ver como una mujer los acusa de estar grabando los glúteos a sus compañeras.

Ante esta situación, las autoridades llevaron a cabo su arresto explicando que fue a petición de algunas féminas que participaban en una actividad cultural en dicho lugar. Asimismo, dieron a conocer un comunicado para explicar los detalles de la detención.

"Las afectadas manifestaron que los hombres transmitían en vivo una entrevista para un canal de Youtube, pero cuando ellas dieron vuelta comenzaron a grabarles los glúteos, por lo que regresaron con los posibles responsables para indicarles borraran el video, momento en que fueron agredidas físicamente, así como insultadas verbalmente con lenguaje sexista y violento contra ellas", dice el comunicado.

De acuerdo a información del comunicado, los acusados fueron trasladados a la Sexta Agencia Especializada en Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia para comparecer ante un agente del Ministerio Público. "Asimismo, investigar y sancionar la mala actuación policial, los abusos y omisiones del personal policiaco y se compromete con la ciudadanía a no permitir actos contrarios al código de ética, ni algún otro que vulnere la integridad y honorabilidad de la Institución".

Según la versión de algunos testigos, fueron las mujeres quienes iniciaron con las agresiones cuando los influencers se acercaron a grabar un altar de muertos que habían colocado supuestas feministas.

Polémica en redes sociales por arresto de Rata Política

Esta mañana la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a través de Twitter que se realicen las investigaciones de forma respetuosa y con transparencia para que se informe a la ciudadanía. Explicó que estará vigilando el caso para que no existan "acusaciones injustas" ni tampoco abusos a la intimidad de las mujeres. Por su parte los usuarios han protagonizado un intenso debate, ya que muchos de ellos se han manifestado en defensa de los acusados, asegurando que se trata de un engaño por parte de un colectivo feminista.

Este video es una prueba de su inocencia, viene toda la secuencia completa y se ve que quienes inician el argüende son las señoras de la ofrenda, las chicas vienen incluso interactuando con los youtubers y en ningún momento hay acoso. pic.twitter.com/Xmj303f2xx — ���� �������� ������������ ���� (@TheBigLudwig) November 2, 2020

Cabe señalar que mientras se relizaba el traslado de los detenidos, el youtuber Rata Política compartió un video en streaming que se volvió viral en Internet, donde explicaba que su pareja no sabía nada de lo ocurrido pues aparentemente ella también fue agredida.

Los oficiales no nos brindaron ayuda cuando mi esposa fue agredida. Ella no sabe adónde vamos, no sabe adónde nos llevan. Estamos incomunicados, obviamente coartados de nuestra libertad, y agredidos. Miren, me rompieron la camisa, me lastimaron. Por favor, les pedimos su ayuda porque simplemente íbamos grabando el especial de Halloween. Amigos que nos puedan ayudar nos están llevando a la Cuauhtémoc”, dijo el influencer mexicano.

Hasta el momento no se ha brindado más información sobre el caso, no obstante la polémica sigue en diferentes plataformas de Internet, pues los internautas aseguran que no existen evidencias de la supuesta agresión y abuso por parte de los youtubers hacia las mujeres.