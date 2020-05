Arrestan y someten a hombre que no quiso ponerse cubrebocas VIDEO

Ciudad de México.- Un hombre que se rehusaba a utilizar cubrebocas en la estación Gómez Farías, del Sistema Colectivo Metro, fue sometido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

La escena fue videograbada por una usuaria. "No quería ponerme cubrebocas, no es a huevo", gritó el hombre mientras los uniformados lo levantaban del suelo, antes de los torniquetes.

"Me van a robar, grábelos, jefa", decía.

Mientras era llevado al exterior de la estación, con las manos a la espalda, se quejaba.

Autoridades informaron que los elementos de seguridad lo remitieron ante el Juez Cívico.

Reaccionó con agresiones físicas y verbales hacia los elementos policiales, tras el exhorto del uso obligatorio de cubrebocas para ingresar al Metro, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

#8Viral | ����"No me quiero poner cubrebocas... No es de ahuevo"



����➡️Cuerpos de seguridad de #CDMX sometieron a hombre que intentó ingresar al Metro en la Estación Gómez Farías sin respetar las medidas de prevención pic.twitter.com/H8GSSFfn5t — 8Columnas (@8_Columnas) May 5, 2020

Según la dependencia, los oficiales observaron que intentó entrar sin cubrebocas, por lo que le indicaron que era necesario usarlo para proteger su salud y la de los usuarios del Metro.

Sin embargo, añadió, el hombre de 32 años se negó a utilizar el protector y comenzó agredir física y verbalmente a los oficiales.

Tras recibir algunos golpes, los uniformados lo contuvieron y trasladaron ante el Juez Cívico, quien emitió la boleta de remisión por los hechos acontecidos, abundó la SSC.

AFP

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha rechazado que se sancione o castigue a quienes incumplan las medidas indicadas para evitar contagios, como el uso de cubrebocas en sitios de alto riesgo.

Pero destacó que en lugares como el Metro el uso de cubrebocas es obligatorio y recomendable al salir de casa.