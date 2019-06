Arriban más taxistas al Zócalo

CDMX.- Un contingente de decenas de taxistas provenientes de Santa Fe e Hidalgo arribó al Zócalo, donde compañeros suyos tienen tomado el primer cuadro con sus unidades.

En sus taxis o caminando con mantas, los inconformes exigen ser recibidos por las autoridades capitalinas en descontento por los servicios de transporte vía aplicaciones.

Se trata de los grupos Bloque Internacional Zona Norte y la Alianza Megalópolis que se sumaron al resto de transportistas que desde antes de las 8:00 horas tomaron las calles aledañas a la Plancha del Zócalo.

Uno de los líderes rechazó que se hayan sentado en mesas de diálogo con el Gobierno, como aseguró ayer el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

No sé a quienes haya sentado pero a nosotros no. Estamos aquí porque no se han respetado nuestras concesiones, nosotros tenemos que pagar tarifas que los de aplicaciones no