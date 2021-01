Arriesgan recursos para Aeroméxico tras no lograr acuerdos con pilotos y sobrecargos

Ciudad de México.- Aeroméxico puso en riesgo sus recursos tras no no lograr llegar a un acuerdo con los sindicatos de pilotos y sobrecargos para reducir costos laborales, y se requiere el financiamiento necesario para seguir operando, según fuentes y expertos.

Recordemos que el pasado mes de agosto, Aeroméxico obtuvo un financiamiento por mil millones de dólares por parte de Apollo Global Magnament, de los cuales ya recibió una parte y quedan pendientes 625 millones que están condicionados a reducir sus costos laborales.

El miércoles 6 de enero era la fecha límite para que la aerolínea alcanzara acuerdos con las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores (ASPA) y de Sobrecargos de Aviación (ASSA) para reducir costos.

A fines de diciembre pasado, la Asamblea General de ASPA rechazó la propuesta de congelar sueldos por cuatro años y ayer no pudo lograr un nuevo convenio con la empresa.

En el caso de ASSA, la mayoría no avaló el plan que también implicaba mantener los salarios hasta el 31 de diciembre de 2023.

Los acuerdos con los sindicatos es condición indispensable para que la aerolínea acceda al resto del financiamiento que requiere para mantenerse en vuelo y evitar incumplimiento de obligaciones con los financiadores, dijeron fuentes cercanas al proceso.

"Los fondeadores no pondrán un dólar más en una compañía que no alcance las metas de reducción de costos que le permitan asegurar el pago de su financiamiento o el eventual retorno de su inversión. Por lo tanto, llevar al límite las negociaciones, realmente están poniendo en riesgo la viabilidad y futuro de la fuente de empleo", comentó un analista que pidió no ser citado.

El inversionista está condicionando entregar el resto del financiamiento y no lograr los acuerdos pendientes pone en riesgo que eso se materialice, aseguró Rogelio Rodríguez, experto en temas aeronáuticos.

Se espera que la empresa obtenga una prórroga para seguir las negociaciones, pues no sería conveniente para los sindicatos que la reestructura financiera fracasara, consideró.

Aeroméxico informó a fines de diciembre que los acuerdos pendientes y los alcanzados forman parte de los compromisos que planteó Apollo Global Management para acceder al financiamiento de mil millones dólares, como parte de su reestructura financiera bajo el Capítulo 11 de la ley de Quiebras de Estados Unidos.

La empresa concluyó negociaciones con los sindicatos de trabajadores la Industria Aeronáutica, Comunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) y al Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes, Servicios, Similares y Conexos Independencia (Independencia).

Aeroméxico dijo que no hará comentarios sobre las negociaciones o si buscará otra prórroga.