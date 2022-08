Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia acoso en CDMX: "Me agarró la nalga"

El acoso sexual a las mujeres en las calles se ha vuelto un grave problema y ni siquiera las figuras públicas se salvan de ser víctimas de esta situación, así le ocurrió a Arianny Tenorio, pareja del popular youtuber Luisito Comunica.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram, donde la influencer y modelo venezolana contó la desagradable experiencia que vivió cuando caminaba en la Ciudad de México y recibió tocamientos inapropiados por parte de un desconocido.

“Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea de subirse a la banqueta con su moto, sigue manejando en la moto, yo volteo y pienso ‘Me va a robar’ y agarro mi teléfono fuerte, yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan las cosas y se van,", inicio su relato.

"Ahora no; ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas, el hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía (dice) ‘Ah, que rico, que no sé qué’ con esa voz (en susurro), o sea no, ‘¿Por qué lo haces?’ traté de aventarle un golpe y le dije ‘¿Pero qué te pasa?’", comentó Ary.

Sin embargo, lo que más molestia le ocasionó, fue la tranquilidad con la que el acosador se retiró del lugar luego de manosearla: "¿Y el hombre que hizo?, siguió manejando de lo más tranquilo, lento, la gente alrededor nadie vio, nadie dijo nada”, puntualizó.

No es la primera vez que Ary sufre acoso en CDMX

En el mismo video Arianny Tenorio comentó que no es la primera vez que es víctima de acoso sexual en la capital del país, la anterior ocurrió hace 5 años cuando viajaba en el Metrobús y de nueva cuenta le tocaron los glúteos.

En aquella ocasión sí pudo defenderse y golpeó a su agresor, pero en lugar de ser auxiliada por otras mujeres a bordo del transporte público, recibió comentarios xenófobos y le dijeron que mejor se regresara a su país.

Po último hizo un llamado a las víctimas de acoso a no quedarse calladas y tener el derecho de salir con tranquilidad a la calle sin ser molestadas: “Basta de estas cosas, no nos quedemos calladas, yo tengo derecho a salir, comerme un helado y sentirme segura”, concluyó.